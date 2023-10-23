打擊垃圾蟲｜店舖阻街罰款提高　食環工會批效果短：好小事當交租

政府修例上調亂拋垃圾等定額罰款金額，提高至3,000元；店舖阻街等罰款更增至6,000元，新罰款昨日（22日）起生效。食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑今早（23日）於港台節目表示，過往加重罰則時，個案會一度減少，但只有短期效果，尤其對大商戶而言，6,000元的阻街罰款只是九牛一毛，「好小事當交租」。她建議，應改為實行累進式罰款，並要求參與教育改進課程，才可更有效打擊。



新罰款昨日起生效，在公眾地方亂拋垃圾、隨地吐痰等，罰款金額倍增由1,500元增至3,000元；店舖阻街或棄置大量廢物，罰款更提高至6,000元。李美笑在港台節目《千禧年代》表示，2003年定額罰款金額由600元加至1,500元時，相關告票一度下跌數千張；但之後逐年上升，現時已達5萬多張，認為增加罰款只收短期效果。

李美笑續指，6,000元罰款對大商舖只是九牛一毛，「淨係懲罰到一啲較為窮嘅人，如果係較為富有嘅人，其實對佢哋嚟講都係九牛一毛，你諗下一個商舖成萬幾蚊或者十幾萬一個月營業額，你罰佢個6,000蚊根本就好小事囉，佢當交租架咋其實。」

▼10月22日 旺角花墟情況▼



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工會憂執法困難

李美笑又提到，罰款金額會按廢物的大小釐訂，按照指引，若被棄置的廢物大小達0.2立方米，其罰款為3,000元；0.2至1.5立方米則為6,000元；1.5立方米以上將交由環保署檢控。不過她表示，食環署執法人員並沒有量度儀器，擔心會與市民引起爭執。

食環署職工權益工會副主席李美笑（資料圖片／余俊亮攝）

人手不足是另一大問題。李美笑指，本身依靠前線人員執法，但2000年至今都未有增加人手，而且更有人手流失，當年潔淨組有1,600人，現時只剩下1,200人，減約四分之一，每個地段只有一人執勤，執法時較為不便。

對於如何長期改善亂拋垃圾、店舖阻街等問題，李美笑認為，需要累進式罰款，或引入扣分制；並可要求干犯者參與教育改進課程，相信會較單靠增加罰款更有效。