美酒佳餚巡禮10.26揭幕　旅發局推新APP售入場券　購票方法一文看

旅遊發展局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」（Wine and Dine Festival）將於本周四（26日）復辦實體版。今年旅發局新出流動應用程式，市民可購買入場券，入場費為20元至40元，現場將有300個美酒美食攤位，亦有16場工作坊，包括跟隨灣區金廚學習新派九大簋煮法。旅發局提供四大錦囊，方便市民參與活動。



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1. 三大購票方法

市民進場需要購買入場券，而享用美酒美食亦可購買品味通行證，以當中的品味券兌換美酒美食。今年購票有三個途徑：

1. 預先下載新的應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」，可一站式購買入場券、品味通行證及「品味學堂」門票，並隨時查閱品味券餘額及增值。

2. 到活動網站選購，透過二維碼加至應用程式；或於會場換取智能卡

3. 即場購票：以智能卡內品味券享用美酒美食

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2. 入口設於中環 留意活動開放時段

活動主入口設於中環，大會按美酒佳餚種類或來源地，將300個攤位分成不同區域。另外，周五及周六分為兩個活動時段，最後入場時間為每節活動結束前30 分鐘。

美酒佳餚巡禮的開放時間及門票價錢（旅發局文件）

3. 設16場主題式工作坊

現場設「品味學堂」，一共有16場主題式工作坊，包括灣區金廚何劍生傳授新派九大簋煮法，親自示範「龍蝦炒牛奶」。參與者可親自炮製以原隻新鮮龍蝦入饌的「龍蝦炒牛奶」，即煮即食。工作坊名額有限，可先到活動網站購買節目門票。

4. 以萬聖節主題服飾參與可獲贈品味券

持有品味證的市民，只要於10月27日至29日期間，以玩味十足﹑創意的萬聖節主題服飾參與美酒佳餚巡禮，即可於詢問處獲兩張免費品味券，每日名額300個，先到先得，送完即止。