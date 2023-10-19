美酒佳餚巡禮｜展商疫情逆市創業　90後女︰目標釀女仔都鍾意嘅酒

旅遊發局展「香港美酒佳餚巡禮」（Wine and Dine Festival）相隔五年，將於本月底復辦實體版，規模更與2017年相若。雖然本港酒吧業界反映港人疫後的生活習慣出現改變，復蘇不似如期，惟過去三年有為數不少的「勇者」在「疫」市開業，包括主打HiFi音響的酒吧CYN（湊男人）、手工蜂蜜酒品牌「日照．夜霧」，惟兩者的定位卻大相逕庭，分別以事業男性及文青女生作為目標客群，卻各憑獨有的特色，成功「發圍」闖出一片新天地。



現時疫情已結束近一年，「日照．夜霧」準備搬廠房提升生產量，以及計劃開設更多分店；CYN酒吧亦響應政府推行夜繽紛，不斷延遲打烊時間，期望顧客尋回昔日的夜生活，「慢慢搵返我哋不夜天嘅香港出嚟。」



選用蜂蜜酒闖出新天地︰目標做女仔都鍾意飲嘅酒

「日照．夜霧」由90後女生黃子洛在兩年多前創立，因大學時期的欖球隊友均熱愛喝酒，於是畢業前親自釀製啤酒給隊友餞別，自此亦萌生投身釀酒的行業。她考慮到市面上出售的啤酒，口感及味道並不受女生歡迎，於是毅然花約20萬元，租用葵芳的工廈單位發展釀酒事業，「目標做女仔都鍾意飲嘅酒。」

黃子洛最終選用香港不流行的蜂蜜酒，寧願高成本製作，亦堅持百份百以本港生產的蜂蜜發酵，其中便包括長洲產的蜂蜜或百花蜜等品牌，最終研發出咖啡、綠茶、薑檸等屬於香港人的口味。「女仔好少自己開支Moscato飲，如果可以將蜂蜜酒做到啤酒類型咁Easy嘅話，會唔會再common啲呢？」

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有危便有機 疫情期間港人更願意認識本地品牌

不過黃子洛的創業過程並不容易，就如目標客群為女生，其公司由上至下亦是女員工，為香港首間「全女班」的手工酒品牌。因此她亦每日忙碌於釀酒，獨力搬運20公升或以上的酒缸，並需不斷保持酒場的衞生，以免酒缸受到污染。

你見我隻手都係乾晒，女仔係好貪靚，唔係個個女仔都肯做呢啲嘢。 「日照．夜霧」創辦人黃子洛

隨着「日照．夜霧」漸上軌道，黃子洛曾在希慎廣場及太古城開設攤位，並在本月初在天星碼頭正式開業，每日營業至凌晨2時。問到為何勇於在疫情期間創業，黃子洛的拍檔、市場總監的陳菁美解釋，其實有危便有機，雖然當時港人的消費能力下降，卻因封關無法外遊，更願意認識本地品牌。

黃子洛並透露，現時收支已達至平衡，銷量亦高於產量的三倍，正準備搬至面積更大的工廈，以進一步提升產量。她笑說過去曾是一名「MK妹」，經常在海濱與朋友暢飲，因此計劃未來繼續在海邊開設分店。「想佢哋多一個選擇，唔一定得便利店買酒，多個選擇畀坐海旁嘅人。」

疫情期間中環蘇豪開業 主打Hifi音響吸客

就在尖沙咀對岸的中環蘇豪，目標為男性顧客的CNY（湊男人）酒吧，亦在去年6月開業。酒吧的裝潢風格簡約，牆上放滿音響器材，吧枱兩旁更站立一對巨型喇叭。負責人鍾達茵透露，該巨型喇叭為全球僅得三對的JBL喇叭，改裝需時九個月，雖然價格不足100萬元，不屬於最高級的音響，但貴在絕無僅有，「有錢都買唔到。」

鍾達茵為香港音樂人，代表作包括陳奕迅名曲《於心有愧》。她期望可透過Hifi酒吧的定位，推廣本地音樂文化，「聽呢啲音響唔係有錢人嘅專利。」因此部份雞尾酒的名稱，亦以流行曲命名，包括羅文的《激光中》、譚詠麟的《酒紅色的心》等，選用的材料亦配合歌名，例如前者便以港人喜愛的芫茜調配，呈現出激光的綠色。

推遲打烊時間︰慢慢搵返我哋不夜天嘅香港

雖然開業時間僅一年多，但酒吧已踏上軌道，例如邀請音樂人現場分享，甚至使用該喇叭演出；並在每周三設「黑膠唱片夜」，提供洗碟服務，成功吸引黑膠愛好者捧場。鍾達茵形容他們就如身處「舞林聖火會」，一邊細味音樂，一邊品酒互相分享「尋寶」心得。但她期望可透過參加美酒佳餚巡禮，接觸更多不同類型的顧客。

「我成日講錢就係投資。」談到長達三年的疫情，鍾達茵表示，由於合夥人均相信疫情總在某日終結，不希望步伐被暫停，終在晚市堂食放寬之際開業。雖然初時只開放至深夜12時，但她發現疫情結束後，酒客的生活習慣改變，因此不斷延遲關門時間，期望他們尋回昔日的夜生活。

真係會好乖咁點幾鐘就離開，疫情已經放寬咗，大家復常返，所以我哋都想響應返（夜繽紛），慢慢搵返我哋不夜天嘅香港出嚟。 香港音樂人、CNY酒吧負責人鍾達茵

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以75元品味券換領原價140元雞尾酒

香港美酒佳餚巡禮將於今年10月26日至29日，重臨中環海濱活動空間。今年將有約300個美酒及美食攤位參與，其中200個為美酒攤檔，當中包括「日照．夜霧」及CNY（湊男人）。有興趣人士可由即日起，在旅發局的網頁購買入場券及品味通行證。

屆時入場人士享受美酒佳餚，需以品味券換領，每張定價25元。惟每個攤位的定價不同，例如「日照．夜霧」的蜂蜜酒，需兩張品味券換領，即僅50元便可品嚐原價60至68元的蜂蜜酒；至於CNY的酒品，需三張品味券換領，即僅75元便可品嚐原價140元的雞尾酒。