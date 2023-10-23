重陽節返港人潮｜珠海往港珠澳大橋口岸嚴重擠塞　花多五倍時間

重陽節連同周末共三日假期，入境處數字顯示，過去兩日有逾80萬港人離開香港，今晚（23日）為返港高峰期。《香港01》記者今晚直擊在珠海乘車到港珠澳大橋口岸回港，發現由拱北往口岸的公路，在沒有交通意外的情況下嚴重擠塞，本應短短約10分鐘的車程，最終3.7公里的距離，竟花長達近一小時才到，即多五倍時間。司機表示，今日相比10月1日國慶節更為擠塞，車龍難以消化，「係今日先塞嘛，以前未有試過咁塞。」



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拱北往大橋珠海口岸 10分鐘車程變一小時

重陽節假期晚上大批市民從內地回港，記者今日黃昏6時許在拱北口岸一帶，以「滴滴出行」召車往港珠澳大橋珠海口岸，準備乘坐金巴返回香港，惟最終花近一小時才到達口岸。下車後發現因大量乘客下車，後方的車輛需輪候，繼而不斷惡性循環。

港珠澳大橋珠海口岸建於人工島上，全珠海僅得兩條大橋連通。雖然「滴滴出行」在上車時顯示，預計約10多分鐘便可抵達目的地，但事實上車速非常緩慢，三條行車線均擠滿車輛，部份掛有香港或澳門車牌。

全珠海僅得兩條大橋連接港珠澳大橋珠海口岸人工島。10月23日晚上由珠海拱北前往，隧道三條行車線均擠滿車輛，部份掛有香港或澳門車牌。（歐陽德浩攝）

滴滴出行司機：以前未有試過咁塞

呂司機表示，上周末路況暢通，但今日相比10月1日國慶節更為擠塞，「係今日先塞嘛，以前未有試過咁塞。」他估計可能與港人北上掃墓有關，又解釋「滴滴出行」所顯示的10多分鐘，為平時不塞車的行車時間。

呂司機又指，對上一個乘客亦來自香港，同樣前往港珠澳大橋口岸，但當時下午約5時並非繁忙時間，沒想到路上已嚴重擠塞。「有幾多人過嚟啫？點知咁犀利，消化唔到。」

「滴滴出行」在上車時顯示，預計約10多分鐘便可抵達目的地，但《香港01》記者10月23日直擊在珠海乘車回港，事實上車速非常緩慢，車程最終長達近一小時。

至於金巴方面，雖然現場大排長龍，但因班次非常繁密，毋須等候多時便可上車。惟港珠澳大橋香港口岸外的巴士站卻未能及時疏導人龍，多輛開往市區的巴士「逼爆」，記者亦等待兩個班次才可上車。