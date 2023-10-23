重陽節｜港人趁假期北上夾公仔　$400贏兩大袋戰利品：香港好難夾

重陽節｜今日 （23日）是重陽節三日連假的最後一日，不少港人趁機北上遊玩。有市民專程到深圳食大閘蟹，也有一家三口玩足三日兩夜，並花400元夾公仔，最終贏得幾十隻戰利品；亦有港人表示，香港物價貴，以7人聚餐為例，一餐飯花費過千元，但這價錢足以在內地食玩買一日。



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記者今日上午11時到Coco park、皇庭廣場等深圳商場視察，發現各大食肆雖然沒有大排長龍，但有仍有不少港人流連。

背著一大袋公仔戰利品的港人張小姐，昨日一家三口到領展中心商場玩夾公仔。她稱總共花費400元人民幣購買會員，換取800個代幣夾公仔，最終夾到兩大袋、約數十個戰利品。她認為，深圳商場夾中公仔的成功率十分高：「香港好難夾嘛，日本都唔容易啦。」

背著一大袋公仔的港人張小姐稱，張小姐昨日帶小朋友到領展中心商場玩夾公仔將近兩小時。（洪芷菁攝）

張小姐稱，特意於重陽節前提早拜山，避開人潮，故上周末到深圳遊玩至今日返港，主要在皇庭廣場、領展中心、Coco park等商場逛逛及吃飯。張小姐稱曾到不同餐廳「探店」，例如「京味張」的北京填鴨、木屋燒烤、鮑魚雞火鍋等，她都認為值得推介。

她又指，在Coco park附近酒店預訂兩晚房間，每晚約1,000元人民幣。由於酒店離皇庭廣場近，故他們一家打算到廣場超市「盒馬鮮生」購買零食後，便打算回港。

專程北上食大閘蟹

另一港人楊先生，今早專程與親友共四人到皇庭廣場食大閘蟹，合共花費約300元人民幣。他稱重陽節沒有計劃拜山，但希望趁假期北上。

楊先生同親友共四人今早到皇庭廣場吃飯，包括4隻大閘蟹等海鮮，合共花費約300元人民幣。（洪芷菁攝）

港人稱香港一餐飯價錢 夠深圳玩一日

通關後第一次北上的鄭小姐指，因見身邊有很多朋友常北上遊玩，加上重陽節沒有計劃拜山，故今日相約朋友共7人北上遊玩。同行劉小姐表示，曾北上幾次，認為食物價格相宜，且有很多購物選擇，深圳商場規模亦比香港大，「咁我哋香港嗰啲（商場）一來貴二嚟又等得耐啊。」她稱最注重價錢，「如果你六七個人一餐起碼過千，千零二千，但呢度唔需要，可能玩一日都ok。」

陳小姐表示深圳消費是「溫柔價」，食物比較划算。（洪芷菁攝）

昨日帶兒子北上遊玩的詹小姐，今日下午到Coco park買麵包、零食等，她稱平均幾個月便北上一次，消費範圍主要在會展中心、卓越中心一帶。她指住在福民區的酒店，約500至600元一晚，並與前日已到達深圳住宿酒店的朋友陳小姐會合，三人亦沒有拜山的計劃。陳小姐表示深圳消費是「溫柔價」，食物比較划算。