重陽節｜周六周日共68.6萬港人北上　較內地旅客來港多2.7倍

今日（23日）是重陽節假期，連同周末，打工仔共有三天假期，不少港人喜愛北上遊玩或到內地拜祭先人。入境處數據顯示，周六及周日（21及22日）兩日合共88.1萬香港居民出境，如扣除機場及港珠澳大橋等，料前往內地至少有68.6萬人次。另外，港人入境內地數字，較內地旅客入境香港人數多約2.7倍。



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本港三日連假尚未完結，已錄得逾60萬港人前往內地。根據入境處數字，周六共錄得60.2萬人次出境，當中香港居民佔46.7萬人次，若扣除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭數字，預料單單前往內地的港人，已有36.5萬人次。

至於昨日、即周日，則錄得54.7萬人次出境，當中41.4萬人為港人，扣除機場及港珠澳大橋等數字後，料至少有32.1萬人次前往內地。

周六周日兩日總共有約115萬人次出境香港，當中88.1萬人次為香港居民，扣除機場、港澳客輪碼頭及港珠澳大橋等口岸，只計算前往內地的管制站及中國客運碼頭數目，料兩日總共前往內地的港人至少有68.6萬人次。

入境香港方面，周六錄36.2萬人次往香港，周日亦錄45.2萬人次，兩日共錄81.4萬人次，惟大部份是港人入境，且主要經羅湖、落馬洲支線等管制站，料是由內地返港。

內地客入境方面，周六錄得10.7萬人次、周日則錄7.9萬人次，兩日相加約有18.7萬內地旅客入境香港。港人入境內地的68.6萬人次，較內地旅客入境香港的18.7萬人次多約2.7倍。

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