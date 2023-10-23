重陽節｜市民北上到超市搶購大閘蟹　指比港平一半　可否帶回港？

現時正值品嚐大閘蟹的時令季節，不少港人趁周末連同重陽節三日假期北上遊玩時順便買大閘蟹與家人分甘同味。今日（23日）在深圳皇庭廣場的超市「盒馬鮮生」所見，有不少港人搶購大閘蟹。其中有港人表示，每年均北上買蟹，售價比香港便宜一半，並可使用現場的蒸蟹服務，即買即吃，免卻帶過關回家的麻煩。



海關昨日（22日）破獲有紀錄以來最大宗走私大閘蟹案件。究竟市民北上可否帶大閘蟹回港？根據海關規定，大閘蟹不在禁運或受管制物品名單，若是自用而數量又合理，不論生蟹定熟蟹，都可以帶回家慢慢吃。



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過去兩日均逾30萬人北上創通關後單日紀錄

入境處數據顯示，上周六及本周日（21及22日）兩日合共88.1萬人次的香港居民出境，扣除機場及港珠澳大橋等，料前往內地至少有68.6萬人次，主要是往深圳。其中上周六有36.5萬人次港人經其他陸路或海路口岸到內地，打破9月30日中秋節翌日假期錄得的通關後北上單日人數（30.96萬人次）新高，當中經羅湖及落馬洲支線出境單日港人共有20.9萬人次；而昨日也有32萬人次北上深圳等地，為通關後次多。

皇庭廣場「盒馬鮮生」有三種重量大閘蟹供選擇

港人北上除吃渴玩樂，揼骨打卡外，近月也有不少人購買大閘蟹。記者今日下午到訪深圳皇庭廣場的超市「盒馬鮮生」，擺賣大閘蟹的海鮮檔位前站滿約10名顧客揀蟹，又不斷湧入新的顧客。

檔位售賣三種重量的大閘蟹，其中標示陽澄湖大閘蟹公每隻售59.9元（人民幣，下同），兩隻賣109元，每隻重3.8至4.2両（內地每両50克，本港每両37.8克，換算每隻5至5.5港両）。另兩款無標明產地，較大的（公蟹190至210克、母蟹140至160克）賣每隻45.9元，兩隻售79元，較小的（公蟹165至185克、母蟹115至135克）每隻29.9元，99元四隻。

除了買走外，現場提供蒸蟹加工服務，每份約8至10隻大閘蟹的加工費為10元，蒸熟可即場食。

現場提供蒸蟹的加工服務，每份約8至10隻大閘蟹的加工費為10元人民幣。（洪芷菁攝）

香資深食家：質量與香港所賣相差無幾

除疫情期間，以往每年均北上買大閘蟹的李小姐稱，深圳的大閘蟹與香港所賣的質量相差無幾，不過價錢相較香港便宜約一半，「香港可能要成百蚊囉；呢度一百蚊就有四隻，香港就五六十蚊一隻。」她表示，以往每年都會北上買至少八隻大閘蟹，今日亦是。

李小姐使用了現場的蒸蟹服務，指等待加工完成最起碼要半小時。她表示，在香港從未試過此類服務，「方便好多，唔使拎嚟拎去吖嘛。」待蟹蒸熟後，李小姐指會直接在廣場提供座椅桌子等地方與家人即時食用。

北上市民花近500元買12隻

住在新界區，第一次北上遊玩的郭小姐表示，第一次在深圳買大閘蟹，認為價錢合理。她購買了8隻大閘蟹，花費近300元左右。她說未曾在香港買大閘蟹，因價錢很貴，大約每隻大閘蟹比深圳貴約二、三十元。她表示會帶大閘蟹回家清蒸食用。

昨日已北上遊玩的朱先生及李小姐，一共買了12隻大閘蟹，花費了474元人民幣，覺得香港的大閘蟹比深圳貴一倍，即深圳買便宜一半，但味道差不多。李小姐說，因為見身邊有很多人到深圳買大閘蟹，加上大閘蟹在內地出產，所以也想嘗試到深圳買大閘蟹。「試下啦未試過！」

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大閘蟹非列禁運／受管制物品名單 惟售賣需有許可證

香港海關今日下午公布，昨日（22日）在落馬洲管制站進行反走私行動，在一輛入境貨車檢獲約48,000隻懷疑走私大閘蟹，重量高達10.8噸，估計市值約720萬元，海關相信每隻大閘蟹約重6至8兩，售價約150至200元不等，未有附衞生證明。本次行動所檢獲的大閘蟹，不論數量或重量都是海關有紀錄以來最大宗走私大閘蟹案件。

哪麼市民北上可否買大閘蟹帶回港？海關資料顯示，常見的禁運／受管制物品包括危險藥物、精神藥物、受管制化學品、抗生素、槍械、彈藥、武器、爆竹煙花、戰略物品、未經加工鑽石、動物、植物、瀕危物種、電訊設備、野味、肉類、家禽、蛋類及配方粉，作為水產的大閘蟹並沒有上榜。

在本港，出售大閘蟹需持有「介貝類水產動物(大閘蟹) 售賣許可證」，因此關鍵是否帶回來售賣。海關如查獲有人帶大閘蟹，若屬合理數量，如每人數隻，並只稱自用，原則上不論生蟹定熟蟹都可帶回港；但如一個人而帶一大籮回港，就可能被質疑非自用。