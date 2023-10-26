施政報告｜黃偉綸：設劏房登記制度　有序取締劣質劏房免無家可歸

施政報告2023｜上樓難是本港草根階層的哀歌，不少基層瑟縮在數十呎劏房多年仍未能編配上公屋。新一份施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，領導工作組的財政司副司長黃偉綸今日（26日）在記者會表示，有別於劏房租務管制研究，工作組只有政府人員參與。他預計，明年8月會就取締劏房問題提交報告，強調訂立劏房最低標準須合理，又指非多數劏房違規，日後會就取締劣質劏房立法，包括設立出租㷙房登記制度強調會有序取締，以免有住戶無家可歸。



財政司副司長黃偉綸表示，政府將會在短期內成立「解決劏房問題」工作組，並會爭取在下周召開首次會議，未來10個月亦會與不同持份者互動、廣納社會的意見，並會在以下數方面提出建議：

1／為劏房居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防和衞生要求、居住面積等

2／針對不合乎最低標準的劏房設定取締方法

3／防止不合乎最低標準的劏房再增加

4／提出有序的解決方法，包括所需要的行政和立法建議

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黃偉綸：有決心解決「老、大、難」問題

黃偉綸續指，政府在制訂取締劣質劏房行動時，會充份考慮當中的過渡和後續安排，以免取締行動導致住戶無家可歸，強調劏房問題並非可一蹴即解決的短期事宜，需時間和社會各界共識，但重申政府有決心面對和解決此「老、大、難」問題。

被問到「解決劏房問題」工作組會否參考劏房租管研究小組，邀請非政府持份者參與，黃偉綸則指，目前小組僅由政府人員組成，但研究過程中會廣納各方的意見，並會有聚焦的社會諮詢。

▼8月2日 輪候公屋時間維持在5.3年▼



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至於取締劣質劏房的時間表，他表示相關時間表清晰，工作組由昨日（25日）起計，只有10個月時間研究，即明年8月中要完成四大範疇建議，並提交行政長官考慮，形容時間相當急迫。

當局有意立法 賦權取締劣質劏房

黃偉綸又指，為劏房訂立最低標準後，未來將會取締不達標的劏房，故會設立新法例，賦權取締劣質劏房，並會做凍結登記，以掌握現時全港劏房單位的情況，以及防止不達標的單位場增加，但認為為數未必多，因為現時屋宇署有制度規管改裝單位，但未有正面回應此舉是否正常化非劣質劏房。

被問到日後會否設立劏房發牌制度，他表示，暫不估計日後處理劏房的方法，但相信「會有某種登記」，以防不合標準的劏房增加；至於在取締不達標的劣質劏房，他認為起初可用勸喻方式，透過改動，令有關劏房重新達標，但會待租約完成後，才取締有關單位，而取締須有法例上的支援，具體措施有待研究報告出爐。

至於安置問題，他則表示，若未來公私營單位供應量有所提升，社會便更有「底氣」、有序處理劏房問題。

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