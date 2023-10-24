公開浸大教師疑言語恐嚇錄音　4學生今收處分結果最長罰停學一年

浸會大學學生會幹事會前內閣「滄溟」成員組成的「聯合上訴平台」今年4月上載一段疑為浸大教職員涉及言語恐嚇的流出錄音，當時校方指有學生於校方會議擅自錄音並公開發佈的做法不能接受，大學會按既定程序調查及適時啟動相關紀律程序。



據了解，四名涉及公開錄音的學生今日（24日）收到校方通知處分結果，當中兩人被罰停學一年、一人被罰停學一學期，一人被罰80小時校內服務。校方回覆查詢時表示，已完成對涉事學生的紀律程序，並通知相關學生有關的懲處決定，由於學生紀律程序涉及私隱，校方不會評論個別個案的詳情。



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錄音上載至前學生會幹事設置平台 校方追究 擅自錄音

浸會大學學生會幹事會前內閣「滄溟」，4月時因被匿名投訴政綱「不符社會標準」等，遭校方處分，內閣隨後解散，部份人成立聯合上訴平台。同月，平台上載一段錄音浸大教職員疑涉及言語恐嚇的流出錄音，當中包括「你打我一拳，我一定踢番你一腳」等言論。

校方當時回應指有學生於校方會議擅自錄音，並公開發佈個別人士的講話節錄，不能接受相關做法，強調大學各成員必須時刻恪守道德標準及遵守法律，大學會按既定程序調查及適時啟動相關纪律程序。

罰停學一年、停學一學期或80小時校內服務令

校方於7月發電郵予平台四位成員，要求四人各寫一份「自我陳述」，交代在公開錄音事件上的角色，又稱會嚴正處理事件。據了解，四名涉事學生今日收到校方通知處分結果，當中兩人被罰停學一年、一人被罰停學一學期，一人被罰80小時校內服務。

浸大：各成員必須時刻恪守道德標準

浸會大學回覆指就較早前有學生在與校方會議中，於未有知會其他與會者的情況下自行錄音，並把個別人士的講話節錄公開發佈，浸大已完成對涉事學生的紀律程序，並通知相關學生有關的懲處決定。由於學生紀律程序涉及私隱，校方不會評論個別個案的詳情。

浸大又重申各成員必須時刻恪守道德標準，並遵守相關行為守則，校方期望學生尊重文明社會的基本信念，明白誠信和負責任的重要性。而若有任何人士對大學成員的操守有疑問，可循校方的機制提出投訴，校方會按程序處理。