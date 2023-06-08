已解散浸大學生會內閣成員上訴失敗　促校方公開交代理據及報告

浸會大學學生會幹事會前內閣「滄溟」，4月時因被匿名投訴政綱「不符社會標準」等，遭校方處分，內閣隨後解散，部份人成立聯合上訴平台。平台今日（8日）表示，校方已裁定他們上訴失敗，但並沒有提及失敗原因。平台指，校方一直以保護投訴人為由，拒絕公開匿名投訴信的內容。他們促請浸大公開交代裁決理由及調查報告，結予他們公平、透明的上訴機會，並表明會繼續上訴。



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浸大前學生會幹事會內閣「滄溟」4月時，因政綱「不符社會標準」而被紀律處分，當中包括需要完成《國安法》測驗之要求、遞交反思文章反思過錯、並禁止幹事長、内務副幹事長、外務副幹事長、外務秘書參與一切學生組織事務，直至2024年8月31日，內閣隨後解散並就處分提出上訴，部分內閣成員則組成聯合上訴平台，至今收集逾5,000校內外人士聯署聲援。

聯合上訴平台今日召開記者會，指日前收到校方通知上訴失敗，原幹事長許雯珣指，校方至今僅向他們回應兩次，斥校方一直冷處理事件，不正視學生訴求。原任學生會幹事會外務副幹事長戴嘉平就說，整個上訴過程由於簽了保密協議故無法透露，形容是「比法庭更嚴密」，質疑其必要性。戴嘉平又指，今次上訴失敗，校方並無在判決內容中透露原因，亦未曾公開投訴信的內容，令他們即使想辯解亦無從入手。

戴嘉平續指，校方一直表示收到有關「滄溟」政綱的匿名投訴信，但校方則一直以保護匿名投訴人的資料為由，拒絕公開投訴信內容，過去亦未曾清晰交代到底哪一部分的政綱「不符社會標準」。他促請校方盡快公開有關資料，讓他們有公平透明的上訴機會。

戴嘉平推測，投訴內容或與內務政綱其中一段有關係，當中提到要加強大專學界之間的關繫，當中會提到不同大專學生會所面對的困境，例如學校停止代收會費、收回會址等，亦有提到港大評議會代表因通過「感激梁健輝議案」被捕，戴嘉平指該部分只是單純提及其他學生會的事，並無任何立場，又指多個新聞媒體亦有報導，以至校方的國安課程亦有提及作為案例，質疑為何惟獨學生不能提起。

成員亦在記者會中提及，浸大教職員疑涉及言語恐嚇的流出錄音，當中包括「你打我一拳，我一定踢番你一腳」等言論，戴嘉平指校方至今仍未回應錄音內容，質疑「係打算冇事定認同𠵱番言論？」期望校方可盡早澄清，以解釋社會大眾疑慮及對校方的負面印象。

記者會後聯合上訴平台成員嘗試到校長室向校長衞炳江遞交公開信，但於行政樓地下便被教職員攔截，只能由校方傳訊代表將信件轉交至校長，亦拒絕讓一眾成員前往校長室，「滄溟」原幹事長許雯珣多番追問後亦未獲正面解釋，成員在交信後只好散去，他們亦表示不排除會繼續上訴。