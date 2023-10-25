搶人才｜旅發局前總幹事劉鎮漢受聘掌人才服務窗口平台　月薪24萬

香港政府為求在世界各地「搶人才」，去年底由勞工及福利局開通「香港人才服務窗口」網上平台，為此加開多個合約職位，包括為期3年的非公務員總監職位。消息指經過公開招聘後，曾任旅遊發展局總幹事12年的劉鎮漢（Anthony），近日已履新總監職位。



2019年7月底約滿旅發局後離職 同年底加入麗新

根據招聘資料，總監月薪24萬元，相當於首長級薪級表第四點（D4），除需要大學學歷，並要具備最少15年有關業務發展、人力資源、宣傳或市場推廣事務的工作經驗，當中最少5年擔任高級管理職位。從網上的政府電話簿顯示，目前「香港人才服務窗口」最高層人員僅列到副總監，尚未公布總監名字。

消息指旅發局前總幹事長劉鎮漢已受聘為總監，近日現身辦公地點灣仔稅務大樓。他於2019年7月底約滿旅發局後，同年底獲前主席林建岳羅致，出任麗新集團的執行副總裁，領導集團的酒店與餐飲業務。

劉鎮漢在1985年畢業於加拿大多倫多大學工商管理學系，1986年加入菲利普莫里斯（Philip Morris）（亞洲）集團負責產品推廣及市場拓展工作。其後20年裡，他在該集團出任多個國際市場的市務行銷總監及總經理職位，曾於本港、台灣、印尼等地工作，掌管區域市場策略及業務拓展，具有國際視野，至2007年加入旅發局前，為該公司新加坡總經理。

他擔任旅發局總幹事期間，先後經歷多宗重大事件，包括2008年金融海嘯、2010年「惡導遊阿珍事件」及2015年的「踢篋事件」等。

「人才服務窗口」網上平台於去年12月推出，暫時只設網上版本，稱可讓全球人才更便捷地取得各項資訊，所有申請、審批均於網上進行。政務司副司長卓永興7月表示，勞福局正成立「香港人才服務窗口」的實體辦公室。