施政報告｜錯過2萬元津貼　新手爸爸：加碼到10萬先考慮再生

新一份施政報告推出一系列措施鼓勵生育，其中包括向每名初生嬰兒一筆過派發2萬元生育津貼、提高居所扣稅額，以及協助新生家庭有穩妥住所，申請資助房屋時，可獲安排優先上樓及優先購置屋居。有新手爸爸批評，育兒津貼門檻限於今日起出生嬰兒並不公平：「如果要畀就應該要今年內出世嘅BB都要畀，𠵱家咁太唔公平。」亦有準爸爸認為，生育津貼太少，「夠買幾多奶粉尿布？」

他又認為，津貼額低，鼓勵「生多個」未有太具吸引力：「起碼畀到10萬先會考慮再生多個。」



新手爸爸批育兒津貼門檻不公平

新手爸爸陳先生表示，兒子現時兩個月大，每月花費約4千元購買尿片及奶粉等嬰兒用品，坦言財政壓力大。

陳先生批評，育兒津貼門檻限於今日起出生嬰兒並不公平：「如果要畀就應該要今年內出世嘅BB都要畀，𠵱家咁太唔公平。」

他又指，與太太都需要全職工作，之後打算聘請外傭照顧，若有2萬元津貼可幫補減輕負擔，但對於「生多個」未有太具吸引力：「起碼畀到10萬先會考慮再生多個。」

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準爸爸批2萬元生育津貼太少

太太正懷孕中的張先生表示，太太對政府鼓勵生育的一系列措施無感，他認為2萬元生育津貼過少，即使政府所派款項增加，亦不會因而考慮生育：「唔係淨係一次過派錢就有用，要睇成個經濟環境，你畀咗2萬蚊我，捱得到幾多個月？夠買幾多奶粉尿布？」

對於能優先獲派單位，張先生則指，該措施對中產家庭如已買樓的家庭未有太大幫助：「如果可以有託兒津貼或喺稅務上有優惠會更實際。」