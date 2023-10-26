郵差用假停車證使用政府合署停車場　認使用虛假文書候判

郵差涉以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年，從而被廉政公署拘控。該郵差今日(26日)在沙田裁判法院承認使用虛假文書罪，裁判官把案押後至11月16日判刑，以待被告社會服務令報告，被告准繼續保釋。



被告文俊謙，38歲，香港郵政郵差，承認兩項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。他另被控一項使用虛假文書的副本罪，控方決定不再提出檢控。

被告文俊謙在沙田法院承認使用虛假文書。(資料圖片)

被告在大埔派遞局工作

案發時被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司(佳定)管理，車輛若要在工作日期間停泊該停車場，需獲香港郵政或其他相關政府部門簽發臨時泊車許可證。

曾向4保安員展示兩張臨時泊車許可證

被告於2022年4月至10月期間，向佳定4名保安員展示兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使四人接受那是真的許可證，從而在該停車場泊車。

曾在94天使用該虛假許可證

廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告先後於94個工作日內，使用上述虛假臨時泊車許可證，將一輛汽車停泊在該停車場，香港郵政從沒有向被告簽發相關臨時泊車許可證。

廉署提醒公務員須恪守誠信，切勿透過貪污或其他違法行為謀取私利，否則須負上刑責。

案件編號：STCC 2510/2023