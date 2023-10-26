施政報告｜甯漢豪認強拍門檻60％過低　增設指定地區須經法庭審批

【施政報告2023】最新一份施政報告建議，修訂在重建迫切性較高的舊區高樓齡樓宇調低強拍門檻。發展局局長甯漢豪今日（26日）在記者會上承認，政府去年提出將強拍門檻下調至60％的建議是過低，故決定修訂建議，將最低強拍門檻定於65％，並適用於指定地區的60年或以上樓齡舊樓，或全港樓齡達70年或以上的樓宇，但即使樓宇符合相關準則，仍需獲土地審裁處「開綠燈」，法庭亦會裁定賠償標準，以保障小業主。



甯漢豪表示，希望促成私人發展商在舊區重建，故建議調低強拍門檻，惟當局去年建議將50年或以上樓齡舊樓的強拍門檻，劃一降低至七成，但在諮詢期間，有意見要求政府應劃分指定區域，而放寬後的最低門檻亦僅65%，較去年提出的60%略高。

她解釋，早前接獲意見，若將強拍門檻下調至60％，較周邊東南亞地區和內地低，故參考國際標準後，決定將最低門檻訂在65%。

政府消息人士指，當局已將7個舊樓林立的舊區列為指定地區，涉及油麻地、旺角、馬頭角、長沙灣（包括深水埗）、荃灣、西營盤及上環（列一區）、以及灣仔，相關地區已有逾300幢樓齡逾50年以上的舊樓，亦有200幢已接獲驗樓令。

放寬後的門檻細節如下：

．樓齡少於50年：劃一維持在90%



．樓齡達50年或以上：指定地區為70%；非指定地區維持在80%



．樓齡達60年或以上：指定地區為65%；非指定地區維持在70%



．70年或以上：不論地區劃一下調至65%



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甯漢豪強調，降低強拍門檻需考慮對小業主話語權的保障，並平衡促成老舊樓宇重建的目標，而要達到65％最低強拍門檻除了需達到上述標準，亦需經法庭批准，「土地審裁處都會睇下，呢啲樓宇即使符合門檻，但係樓宇係咪真係需要去到重建嘅地步」，法庭批出調低強拍門檻後，亦會訂明賠償額，以確保受影響業主得到合理補償。

她又透露，擬明年成立新的政府辦事處，以協助受強拍申請影響的小業主，在法庭聆訊前提供專業意見，包括提供估價專業服務、以調解方式解決重建糾紛，以及提供搬遷支援。