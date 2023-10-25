施政報告｜放寬強拍門檻7舊區曝光　消息：研明日大嶼安置重建戶

【施政報告2023】政府在今日（25日）公布的施政報告，建議修訂在重建迫切性較高的舊區高樓齡樓宇調低強拍門檻，政府消息人士指，當局已選定荃灣、灣仔、九龍城等7區舊樓林立的地區，作為指定地區，將樓齡達50年或以上舊樓的強拍門檻調低至65%至70%，以取代現時一刀切的做法。

當局亦擬研究大型重建新機制，擬利用明日大嶼的土地協助重建，消息人士指，研究包括在明日大嶼等新發展區興建專用安置屋邨、用作賠償的私樓，以及將市區地積比跨區轉移等，以協助市建局推動重建和增加私人發展商的重建誘因，但強調現時未有考慮調整市建局的7年樓齡賠償機制，預料研究明年會出爐。



施政報告指，政府去年提出把申請強拍的門檻由80%放寬至60%至70%，惟經考慮持份者意見後，認為放寬程度除樓齡外，應考慮地區重建的需要，原則是較低門檻應適用於重建迫切性較高的舊區高樓齡樓宇，發展局將於今年底提出法例修訂草案。

政府消息人士指，當局研究後，決定不一刀切調低強拍門檻，集中在較多舊樓和樓宇狀況較差的地區作出修訂，當局已將7個舊樓林立的舊區列為指定地區，涉及油麻地、旺角、馬頭角、長沙灣（包括深水埗）、荃灣、西營盤及上環（列一區）、以及灣仔，相關地區已有逾300幢樓齡逾50年以上的舊樓，亦有200幢已接獲驗樓令。

消息指，放寬後的門檻細節如下：

．樓齡少於50年：劃一維持在90%



．樓齡達50年或以上：指定地區為70%；非指定地區維持在80%



．樓齡達60年或以上：指定地區為65%；非指定地區維持在70%



．70年或以上：不論地區劃一下調至65%



另外，施政報告亦提出，在今年內展開研究，透過政策措施利用交椅洲核心商業區用地以外的部份填海土地，協助推動公私營舊樓重建項目。

▼油旺研究五大發展節點▼



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政府消息人士指，舊區重建下，業主和租戶需調遷安置，故明日大嶼部份新發展用地，可研究興建專用安置屋邨、供業主「樓換樓」和「呎換呎」的私人住宅，以製造資源讓市建局和私人發展商重建，亦令住客「冇咁抗拒重建。」至於是否放寬原區安置的原則，消息人士則指，會尊重受重建影響戶的意願，若不介意跨區安置的住戶日後或可調遷至新發展區。

被問到為何不揀選土地較早可應市的北部都會區作研究，消息人士則指，交椅洲人工島僅屬「場景研究」，在全新未有完整規劃的土地上研究，而北部都會區已有一定規劃，若日後該處仍有土地可撥出，亦可考慮在北部都會區應用相關計劃。

被納入發展節點範圍內的佐敦「八文樓」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

消息人士續指，當局亦會參考市建局的油旺研究，以佐敦八文樓作為個案研究，審視在地積比已「被打爆」的屋苑或舊樓群，研究將地積比跨區轉移，將部份地積比轉移到明日大嶼或其他新發展區，以增加重建誘因。消息強調，現時市建局和私人發展商的重建比例為1:3，希望未來舊區重建繼續由私人重建商大力參與。

市建局表示，將會全面配合施政報告之中提升市區重建步伐和成效，以及加強樓宇安全等的新措施，並於未來數年致力落實《油麻地及旺角地區研究》內市區更新的規劃建議。至於荃灣及深水埗的規劃研究，市建局指，已完成相關的基線研究，預期在2024年下半年，分階段提出相關的市區更新大綱藍圖及重整建議。

在加強樓宇安全方面，市建局亦會檢視「樓宇更新大行動 2.0」各階段的工作流程，以協助已申請資助的業主或法團，加快開展相關程序和工程。

市建局強調，做好樓宇復修、延長樓宇壽命，才能減低重建壓力並給予時間，集中資源處理老舊殘破樓宇的重建，同時為市區更新累積資源，令市區更新工作持之以恆。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼

