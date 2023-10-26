香港航空機組人員協會指人手短缺致空運仍未恢復　促國泰正視問題

本港雖然已從疫情復常，但香港航空業仍未能恢復。香港航空機組人員協會今日（26日）表示，9月份國泰航空的航班數量少於8月份，與疫情前相比僅及57%，不論機長、一副機長、二副機長人手均較疫情前有所下跌，三個職位由2019年第4季的3,885人跌至今年10月的2,481人，即少了1,404人。



協會指，訓練機長需要很長的時間，預料要恢復至疫情前水平，讓香港重返國際航空樞紐需要2至4年，投入使用第三條跑道需更長時間。協會認為，如想收窄這個時間，唯一方法是吸引數百名因工作條件惡化而離職、但具有經驗豐富的香港發行員回巢。



國泰回應指，協會掌握的資訊和數據不全面及不準確。截至目前，國泰已實現在公司重建過程所訂立的一切運力目標，並將於今年底前如期運作疫情前70%的客運運力。



香港航空機組人員協會指，國泰航空作為香港航空服務的主要供應商享有特權地位，本港航空業仍未能恢復，距離恢復空運至今近11個月，情況幾乎沒有改變，9月份國泰航空的航班數量少於8月份，與疫情前相比僅有57%。

協會續指，不論機長、一副機長、二副機長人手均較疫情前有所下跌，三個職位由2019年第4季的3,885人跌至今年10月的2,481人，即少了1,404人，而當中機長人數由2019年第4季的1,438人跌至本年10月的811人，一副機長亦由1,760人減至1,010人。

協會又提到疫情期間國泰更改員工合約，造成不少人手流失，指由於訓練機師需要很長的時間，預料要恢復至疫情前水平，讓香港重返國際航空樞紐需要2至4年，投入使用三跑需更長時間。協會認為如大幅縮短這一時間，唯一方法是吸引數百名因工作條件惡化而離開、但經驗豐富的香港飛行員回巢。

協會認為，除非國泰承認需要尊重和公平地對待員工，並與員工作表一同合作，否則將會發現愈來愈難以發展和擴展其能夠提供給客戶的服務；協會又指，為了促進香港的繁榮，需要支一個賦予員工更強的發言權的環境，以對抗少數公司的狹隘利益在其領域佔據主導地位。