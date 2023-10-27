泥頭車司機涉姦15歲少女　辯方指兩人曖昧曾勾手指尾　自願下性交

泥頭車司機涉強姦15歲少女案，今（27日）高等法院續審，事主X續作供並接受辯方盤問。辯方指，X搬入「契家姐」和其男友(即被告)的單位後，她和被告談得來，之後更有身體接觸，包括拖手和勾手指尾等。案發時兩人已有曖昧的情況，並在你情我願下性交。事主庭上同意和被告談得來，但反問「點解好傾轉變為曖昧？」，強調非你情我願下和被告性交。



被告趙啟邦，41歲，泥頭車司機。他被控於2021年9月10日，在落馬洲某單位強姦案發時15歲的X。

辯方指X和被告有身體接觸 包括拖手和勾手指尾 X指不記得

事主X盤問時指，案發前因自己居住的單位沒有繳交水費和電費，沒有水電供應，因此於2021年8月搬到「契家姐」(被告女友)的單位居住。她搬入後，和被告談得來，關係如朋友般，曾一同在單位的廚房抽煙。辯方指，X曾經和被告聊天時，表示「如果我好似家姐（指被告女友）咁有人愛鍚，就好啦」，X表示不記得。

辯方亦指，被告曾和女友在單位鬧分手，其後飲酒消愁。當時他向X指，若自已和女友分手，X便要搬出，而X回應即使他們分手，「我都想留在度，同你相依為命」。X否認曾有以上對話。

辯方續指，X和被告之後更為熟絡，兩人亦有身體接觸，包括拖手和勾手指尾等，X表示不記得，她亦否認辯方所指兩人曾「面貼面」，或她從後攬著被告。辯方繼而指，因當時兩人的身體接觸，才會引發涉案的性交事件。X回應「從無主動做過呢啲嘢」，辯方隨即澄清非指稱X主動，但她願意做出該些行為，X庭上否認。

X指被性侵後仍和朋友出外玩樂 因不欲回想事件

就涉案指稱強姦事件，辯方指當時X和被告已有曖昧的情況，案發時被告到X的房間，問對方是否該晚在單位留宿。兩人互望，並開始有親暱行為。辯方指，兩人曾親吻，被告亦摸X的下體。他們之後在你情我願下性交，均有性高潮，X多番表示「唔想答」。而她之後離開該單位，和朋友逛街飲酒等，兩天後才返回「契家姐」的單位。

辯方又指，事件報警後，X交出尿液樣本化驗，驗出有可卡因成份。X強調自己沒有服食可卡因，或是朋友服食時，她亦聞到。此外，警方檢取X的胸圍化驗，驗出有唾液痕跡，辯方庭上指該唾液痕跡至少有三個DNA來源，X回應指不知道原因。

X及後在控方覆問解釋，對辯方多個問題表示「唔想答」，因不想憶述辯方問及的事。她又解釋被性侵後，仍和朋友出外玩樂，因不欲回想事件，亦沒有理由告知朋友，因此「扮無嘢」。

案件編號：HCCC23/2023