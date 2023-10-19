司機涉性侵受托管9歲女童　事主15歲崩潰渴發　強姦及非禮罪成

巴士司機和妻子受託照顧一名9歲女童，司機涉趁妻子不在家時，問女童「係咪大個女？」，然後藉詞檢查身體，脫去女童的衣物，把她強姦，事後讚「叻女」。約1星期後，司機涉在女童被罰抄時，以下體壓其臀部。女童一直啞忍多年，至15歲時終情緒崩潰，更想跳樓輕生，朋友報警求助，女童向警員說出兒時被姦經過。司機否認強姦和非禮罪受審，陪審團經退庭商議，今(19日)在高等法院，被告被裁定強姦和非禮罪成立。



現年61歲的孔姓被告，被控於2016年的夏天在屯門某單位強姦和非禮案發時9歲的X。

姓孔的61歲被告否認曾強姦9歲受其托管女童，在高等法院受審。（資料圖片）

X稱9歲在被告家居住時被強姦

控方案情指，女事主X年幼時因父母離異，母親未能同時兼顧工作及照顧X兩兄妹，遂把X交給被告和其妻托管。X逢星期一至五在被告家居住，星期六及日才回母親家。2022年8月，15歲的X情緒崩潰，向女友提及9歲時被強姦。她翌月和朋友飲酒時，透露想跳樓輕生。朋友制止她並代為報警，警員送她到醫院，期間她向警員透露9歲時被強姦的事。

指被告以檢查身體為名性侵

X於審訊時供稱，當時只有被告和她在單位，被告著她入房，問她：「係咪大個女？」然後稱要替她檢查身體，脫去其衣物。被告幫X蓋上被子，其後他亦鑽進被窩內把她強姦，歷時約10分鐘，她感到下體很熱，長大後才意會到當時被告射精。

被告曾叮囑不要告訴別人

被告其後用紙巾抹她的下體，和替她拭眼淚，又讚她「叻女」。被告又指這是兩人之間的秘密，叮囑她不要告訴他人。X續指，「姨姨」(被告妻子)回來後表現煩躁，又指X「黑口黑面」。X感到「姨姨」心情欠佳，因此沒有向「姨姨」透露事件。約1星期後，她在廚房罰抄，被告入廚房斟水時，把下體壓在她的臀部，她隨即縮開。

辯方質疑事主為博女友同情說謊

辯方律師盤問則指，X為博取當時的女友同情，才於醉酒後虛構性侵事件，X否認，指當時和女友關係好，反稱：「做乜要作一個咁大嘅大話，要博佢少少同情。」

案件編號：HCCC83/2023