六旬漢請印傭食加料龜苓膏後姦　事主失身兼懷孕　官斥嚴重囚8年

六旬男僱主把混了安眠藥的龜苓膏給23歲印尼女傭享用，趁女傭暈眩時把她強姦，並奪去其處子之身，事後致歉及給傭2000元，求對方保密，女傭最終報警，事後發現懷孕，經人工流產，證實胎兒有男僱主的DNA。男僱主今（13日）在高等法院承認強姦等三罪，他的前妻求情稱被告是公司東主，因經濟壓力下犯案。惟暫委法官郭棟明指被告所犯行為無助他解決經濟困境，並指案情非常嚴重，斥東主有計劃犯案，判他入獄8年。



被告李沛洪，60歲，冷氣工程公司東主。他承認強姦、施用藥物以獲得或便利作非法的性行為和妨礙司法公正罪。

被告李沛洪在高等法院承認強姦等罪名，被判監8年。（資料圖片）

事主X在半昏迷狀態下被姦

案情指，被告於2021年11月21日晚上在深水埗住所，著當時23歲的事主X吃他買來的龜苓膏，事主食用約30分鐘後感暈眩無力，並跌在廚房地上。被告把事主扶到她到床上，事主在半昏迷的狀態下，感到其衣服被脫下，被告並吻她的私處，並欲與她發生性行為。她想呼救，但沒有力氣。

完事後X哭著入睡翌日報警

事主X被強姦後仍然神志迷糊。被告向事主道歉，又把4張500元的紙幣塞進事主的褲袋，求她不要把事告知他人。事主因乏力，最終哭著入睡。X翌日報警，被告因此被捕。

被告在錄影會面稱，他獲事主同意下和X性交。他怕遭事主指控強姦，已把案發時身穿的上衣丟棄。

X的血液及尿液含安眠藥

事主X經檢後，發現她的血液和尿液含有一種名為唑吡呾的安眠藥。專家認為，X案發時服用超過一粒藥片。X同年年底發現懷孕，並接受了人工流產，流產取出的胎兒有被告的DNA。

法官判刑時引述事主的創傷報告，指她有嚴重焦慮症狀，會想起性侵事件，但同時採迴避態度，利用工作麻醉自己。

前妻求情信指搵食艱難

被告案發時已婚，並育有兩名女兒。案發後，他獨資經營的冷氣工程公司已結業，亦和妻子離婚，並把自置的物業變賣，款項均給了前妻。被告前妻在求情信稱，香港過去因暴動和疫情，「搵食艱難」。她們一家開支大，幼女亦剛升上大學，被告備受壓力犯案。

官稱犯本案無助解財困

法官指本案案情非常嚴重，被告有計劃犯案，未有使用安全套下強行奪去事主的處子之身，並令她懷孕，她並需要進行人工流產。他又指被告干犯的罪行不會助他解決經濟困難，亦不明白為何有經濟困難，但給事主2000元圖令她不報案。被告在求情信稱他因本案而一無所有，惟法官認為，被告在信中表達的歉意流於表面，不會因此作刑期扣減，判他入獄8年。

案件編號：HCCC138/2023