泥頭車司機涉姦15歲少女　入事主房強行性交　向警稱情到濃時

中年泥頭車司機涉嫌在與女友同住的居所中，強姦女友朋友的女兒，他疑在放工回家，趁女友不在時，走進15歲女事主房間，強吻她及強行性交，又在她的面上射精。司機否認指控，案件今(26日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，警員接報到場調查時，被告直言：「搞咗嘢一次。」又形容和少女情到濃時，接吻撫摸後在沒有使用安全套下性交，又指是你情我願。



被告趙啟邦，41歲，泥頭車司機，否認1項強姦罪，指他於2021年9月10日，在落馬洲某單位強姦案發時15歲的X。

被告趙啟邦否認一項強姦罪，在高等法院受審。（資料圖片）

女事主X當時暫住契家姐家

控方播放女事主X的錄影會面，她稱自2021年8月中開始，在「契家姐」於新田的單位居住。「契家姐」是X母的朋友，她和被告同居於該單位。案發日下午5時許，「契家姐」不在單位，X開門予放工回來的被告後，她便返回自己的房間。

X的頭髮亦沾精液

X指被告之後突然進入她的房間，並吻和攬著她，被告繼而脫去她的衣服，又把她推至床上，撫弄其私處。被告之後脫去他的褲子，並捉著X的腳並強行與她性交，X形容被告「頂入去」。X當時表明：「好痛」、「唔想」，被告未有停止，之後更在她的臉上射精，令她的頭髮亦沾上精液。

母親契細佬來電即告知事件

X被強姦後，被告用紙巾拭去X臉上的精液。她即前往洗澡，然後離開，兩日後才返回單位。同時，X母親的「契細佬」亦來電，她把事件告知對方，「契細佬」著X收搭物品離開，並到單位接X走。X母得悉事件後亦於同晚報警。

被告指X沒有反抗你情我願

控辯雙方同意案情指，警員於同月13日清晨到被告的單位調查，被告向警員表示和X「搞咗嘢一次」，並解釋當時和X情到濃時，在接吻和撫摸後，他在沒有使用安全套下與X性交，並在她的頸以上位置射精。他指X沒有反抗，雙方你情我願。

被告隨即被捕，警員在單位內檢獲一張紙巾，經化驗發現有精液痕跡。紙巾上的兩個DNA來源，主要來源是被告，另一個來源則是X。

案件編號：HCCC23/2023