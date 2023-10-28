神舟十六10.31返回地球　消息：航天員或11月中訪港　與青年交流

中國「神舟十七號」成功發射升空，接替「神舟十六號」執行為期半年的航天任務，中國載人航天工程辦公室日前公布，「神十六」三名航天員將會在本月31日返回地球。



據了解，「神十六」航天員返回地球後稍時休息，將會展開會面交流，消息指有可能訪港數天。不過由於中央仍處於籌備階段，港府需要跨部門協調安排，確實行程尚未敲定，有可能要待11月中才成事，其中一個環節會與香港學生及青年交流。



5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員，在酒泉衛星發射中心舉行出征儀式。 （資料圖片/新華社）

「神舟十七號」飛船本月26日升空，三名航天員湯洪波、唐勝傑及江新林成功與太空站「天和核心艙」對接，在「神舟十六號」與「神十七」乘組完成在軌輪換後，「神十六」將於本月31日返回東風着陸場。

神舟十七號乘組與神十六乘組在中國太空站成功會師。（視覺中國）

初步研究最快11月中旬啟程

據了解，「神十六」三名航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮，有機會獲中央安排訪港。據悉，他們在返回地球後，會先進入醫學隔離期，安排休養，估計11月中旬南下數天，由於一切仍在籌備當中，牽涉中央與港府跨部門協調，行程尚未敲定，但有機會與香港學生青年交流。

中國航天事業發展多年，近年多次向香港「送禮」，2021年在港展出「嫦娥五號」收集的月球土壤，去年選拔中國第四批預備航天員，首次在港招募「載荷專家」。

內地過往亦不時安排航天員訪港，第一次在2003年，中國首位進入太空的航天員楊利偉訪港六日，「神六」、「神七」及「神九」都分別有航天員來港，2021年曾有指「神十二」航天員會訪港，但估計疫情關係未有下文。