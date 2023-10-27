男助教涉非禮女生　成情侶後圖取監護權　教唆誣告家人迫賣淫

九龍城區某女校前男助教，涉離職後約該校一名學生補數學，卻藉詞上下其手，其後又以慶生為由帶女生到其家中，期間疑試圖與之性交，更「以死相迫」將她禁錮在屋內。後來二人成為情侶，助教疑設法得到女生監護權，教唆她誣告家人非禮、綁架、逼她賣淫等，又指示她在生父的飲料下安眠藥，好讓二人交往不受干預。後來，助教因跟蹤另外兩名女生被捕，警員在其電腦發現逾500張女學生和教師的照片，以及有女學生個人資料的Excel表格。助教否認非禮、妨礙司法公正等10罪，案件今（27日）在區域法院開審。



被告孟世鴻（45歲），被控3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，以及各1項非法禁錮、串謀施用毒藥、其他殘害性物品或有害物品和不誠實取用電腦罪。案發介乎於2018年10月至2022年2月，事主為女童X、Y及Z。

替Z慶生 強吻對方兼展露陰莖 脫下Z的打底褲拋至床上

控方指，孟曾在九龍城區一所女子中學任助教。後來，孟因有不當行為遭警告，於2019年自願辭職，而三名事主均為該校學生。

Z就讀中二時因參加輔導班認識孟，但在孟離職後沒有聯絡，直到某次在巴士車站遇上孟，兩人交換電話。後來，孟替Z進行數學輔導，並於2021年某天下課後藉詞討論數學問題，帶Z到牛池灣一籃球場附近的隱蔽處，觸摸她的臀部，又把她的下半身拉近其胯部。Z感覺到孟的陰莖，推開對方並離開。

惟Z見孟關心她，又未收取補習費，因此仍保持聯繫。她又應邀到孟的家中，慶祝她的16歲生日，孟卻摸Z大腿和強吻她，又脫褲展露陰莖。他繼而脫去Z的打底褲，拋到上格床。Z遂爬上床，孟欲與她性交遭拒。此時，孟突哭泣，聲稱快將失明和時日無多，又聲言若找不到Z便自殺。Z終在孟威脅下，讓他吻及摸頸、乳房和下體等。

被告孟世鴻否認非禮、非法禁錮、妨礙司法公正等10罪，案件今在區域法院開審。

被告稱要爭取Z的監護權 指示她謊稱遭繼父非禮

其後，Z喜歡上對方，並在孟不斷懇求下與他發生關係，兩人最終拍拖。Z的家人得悉二人關係後，限制他們見面。

2022年2月某天，Z透露繼父曾為阻止她被車撞到，拉過她的手，但意外地觸碰到其胸。孟因此大怒，並說除他以外誰都不能碰Z。此後，他更稱爭取Z的監護權，並對Z說她的生父有精神病，母親亦已改嫁，不適合再做監護人。

孟指示Z向警方謊稱，繼父在該次拉手事件中，在她的胸部停留一段時間，然後掃其腰部，更在其他場合經常觸碰她的手。Z當時為繼續和孟交往同意計劃，並將孟編造的故事抄下紙上，以免漏掉細節。他先後帶Z到牛頭角和葵涌警署報案，後者的警員決定立案調查。

生父拒讓Z和被告見面 Z按被告指示把安眠藥倒入生父的咖啡

孟隨後再指示Z報案，指控其祖母綁架並強迫她賣淫。Z於2022年2月按計劃行事，但警方接報後没有追究，反而將Z送院。Z同日出院，孟再教唆Z報案，指其母親襲擊、綁架及打劫她，以及謊稱祖母偷錢和給Z下藥。

此外，由於Z的生父不允許女兒與孟見面，Z便按孟指示，把安眠藥倒入父親的咖啡中

讓Z可偷溜出去見孟。生父飲過咖啡後睡至翌日早上，醒來已不見Z。

被告另涉強迫X跟自己補習 X被嚇至搭的士上學 被告圖打開的士車門但不果

至於涉另兩名事主的案情，控方指X於2020年6月，在學校附近見到孟，兩人交換電話。惟X其後多次在街上發現孟注視著她。孟之後更接近和不斷致電X，強迫X跟自己補習。X因此要求Y陪她放學，其後多番遇見孟，孟曾強行將珍珠奶茶交給兩人。X感到害怕，遂與Y搭的士回校，孟則試圖打開的士車門但不果。

孟於2023年3月被捕，警誡下稱：「我真係出現過，但係我無騷擾過佢地」。警方又在他的手提電腦發現 549 張女學生和教師的照片，及一份載有學生個人資料的Excel表格。該些照片和資料只能在學校內聯網找到，且只供教學人員查閱。

案件編號：DCCC877/2022