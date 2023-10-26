足球員葉嘉宇涉非禮女網友　晚飯後建議看星　求愛被拒即舌吻揸胸

曾效力港超聯球隊理文的足球員葉嘉宇，相約女網友外出為他慶祝生日時，涉開車載女方到天水圍僻靜處性侵對方，葉否認兩項非禮罪，案件今（26日）在屯門法院開審。女網友供稱，案發時問拒絕成為被告女友後，被告突舌吻她，又伸手入她上衣內揸胸。她曾反抗不果，被告更扯起她的裙子，隔著內褲摸她的私處。



與男友分手後每天與被告閒談

現年21歲的女事主X供稱，約於2021年12月透過Instagram認識被告葉嘉宇（現年26歲）。其後，她和男朋友分手，開始每天和被告閒談，但兩人只是普通朋友。

被告葉嘉宇否認非禮女網友，在屯門法院受審。(資料圖片)

被告葉嘉宇曾效力不同球會。(詳看下圖)

晚飯後建議一同看星

被告於2022年12月向X表示他將生日，想約X一同慶祝。兩人遂於同月15日晚第一次見面，並在屯門用膳，期間被告曾拖她的手，她感到有點尷尬，認為感覺不太好。飯後，被告建議一同看星，並開車載她到天水圍天華路附近。

拒絕被告即被舌吻

X稱當時和被告傾談感情狀況，被告問她可否成為他的女朋友，X回應尙未準備好，拒絕了被告。被告其後突向她舌吻，又伸手摸腰，X著被告：「唔好唧腰。」

被告被踩腳仍繼續

被告繼而把她推往後座，伸手入她的衣服內，並從腰間往上摸，最後雙手揸胸。 X曾推開對方但氣力不及對方，遂踩他的腳。惟被告未有停止，更扯起她的裙，隔著內褲摸她的私處。X強調，被非禮時有叫「唔好」。X返家後把事件友人並報警。

案件押後至11月10日續審。

案件編號：TMCC1899/2023