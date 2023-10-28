美酒佳餚巡禮｜醬香冰粉熱賣　冰酒檔排長龍　形容生意「超預算」

一連四日的旅發局「香港美酒佳餚巡禮」今日（28日）迎來周末，更加入萬聖節元素，中環海濱人煙鼎盛，越夜越熱鬧。七點過後的晚餐時間，入場市民接踵摩肩，儘管下起微雨，亦無阻大家品酒的興致。



有售賣加拿大冰酒檔主的表示，八成客人均是香港人，生意雖然未必及得上疫情前的情況，但至少「達標」。接近8時，場內其中十多個攤位突然熄燈，但大約3分鐘，則已復電，未有影響運作。



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睽違五年，香港美酒佳餚巡禮再現空前盛況，全場共設300個攤位，包括內自全球36國及地區的酒品，前來的市民幾乎人手一一杯，忙著搜索美食。現場可見的座位均已堆滿客人。

穿萬聖節主題服飾可獲兩張免費品味券

晚上七時許，現場一度微雨紛紛，但無阻市民的興致，很多攤位均大排長龍。適逢萬聖節將近，穿着節日主題服飾參與，可獲兩張免費品味券，現場有市民戴上有南瓜裝飾的頭箍及穿上鬼馬裝束，提早慶祝萬聖節，令今年香港美酒佳餚巡禮有不一樣的色彩。

主打加拿大冰酒的攤位前面長期堆滿客人，亦有售賣有機水果酒。移民加拿大的黎小姐每年都會回來參展，她指今年規模較往年小，氣氛不俗，周五（27日）情況更理想，「排曬長龍」，生意超出預算，雖尚未詳計生意額，但預料首兩天「達標」：「但你話會唔會去到疫情前最好嗰年，未必⋯⋯但係比我哋想像中OK（可以）嘅。」

她說，其公司有網站可供全球顧客購買，亦有提供貨品給零售商，前來香港美酒佳餚巡禮的訪客大多為香港人，佔超過八成，很多客人沒有嘗試則直接購買，參加展覽的樂趣是「好玩」，下年會繼續參加：「又玩又飲，跟住又可以直接同嗰啲冰酒愛好者一齊溝通。」

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「太太冰團」為本地企業，今年第一年參展，特意推出了醬香冰粉（茅台冰粉），負責人尹小姐指，此產品在四川很受歡迎，但來到香港亦很受港人歡迎，由於很多人未曾嘗試，所以前來了解，展覽首兩天很早已售罄。

「（氣氛）好好，覺得香港人都好開心可以參加呢個wine and dine（香港美酒佳餚巡禮），因為始終疫情三年大家都困喺屋企，可以出嚟開心吓飲吓酒，食吓啲美食，咁樣都好好。」她認為，「香港美酒佳餚巡禮」為其公司帶來很多人流，可以得知他們的產品是否受歡迎。

母親帶5歲子先闖美酒佳餚巡禮 再轉戰灣仔海濱

張小姐帶同五歲的兒子過來閒逛，今次是她第一次參與此活動，認為氣氛不錯，「比我想像中多人⋯⋯啲廠商都好熱情，會賣下啲嘢食，或者俾我哋做吓品酒」，逗留一會則會轉戰灣仔海濱參與萬聖節活動：「俾佢睇吓囉，其實都好耐冇參加過啲咁多人嘅活動，自從新冠肺炎之後，尤其是都差唔多萬聖節。」

▼10月26日 「香港美酒佳餚巡禮」▼



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▼10月26日 「香港美酒佳餚巡禮」2023開幕▼

