黑碼取消｜高鐵西九站回港直擊　掃碼電腦關掉拉帶圍封　免掃直行

坊間盛傳出入境內地11月1日（本周三）起毋須再填寫《出入境健康申明卡》及掃碼，亦即所謂「黑碼」。記者今日下午從深圳乘坐高鐵回港，「動感號」的電視同樣提醒填寫健康申報。下車後進入內地出入境關口，同樣見到有多個要求填寫健康申報的告示，有個別人停下「掃碼」填表；不過再往前走時，原本供掃「黑碼」的位置，相關電腦已關掉，並放置拉帶柱圍封，職員未要求乘客出示「黑碼」，各人繼續前走未有停下出境回港。



昨日開始盛傳內地海關由11月1日凌晨0時起，取消出入境掃瞄「黑碼」。記者今日向深圳灣及蓮塘口岸人員查詢，證實11月1日取消掃「黑碼」，全國人大常委李慧琼表示，內地海關正審批取消「黑碼」，有信心在周三實施，細節有待公布。

記者今午乘搭廣深港高鐵到深圳，高鐵西九龍站繼續播放廣播，提醒乘客完成健康申報，站內過關前的位置亦仍然豎立掃瞄「黑碼」的告示，不過記者上前打算「掃碼」填表，並詢問職員是否需「黑碼」時，內地口岸人員稱「𠵱家唔使」。

高鐵西九龍站內地口岸的「掃碼」掃瞄處，電腦關掉兼有拉帶圍封。（香港01記者攝）

南下又如何？大約3時半多，記者從深圳乘坐高鐵回港，「動感號」的電視同樣提醒填寫健康申報，車廂內亦有告示指「你必須完成內地電子健康申報」。高鐵西九龍站與其他出入境口岸不同，不設掃碼閘機，只放置數碼電腦及二維碼閱讀機供乘客掃碼。

記者下車回到高鐵西九龍站，在進入內地關口位置前，同樣見到有多個要求填寫健康申報的告示，有個別人停下「掃碼」填表。不過再往前走時，原本需要掃𣈴「黑碼」的位置，相關電腦已關掉，已放置拉帶柱圍封。電腦旁邊有一名職員，但未要求乘客出示「黑碼」，各人繼續前走未有停下，之後如常過到港。