美酒佳餚巡禮｜4日共14萬人入場與2017年相若　吸近20國遊客入場

一連四日的「香港美酒佳餚巡禮」（Wine and Dine Festival）今晚（29 日）結束，旅遊發展局表示，今年共約14萬入場，吸引接近20個國家及地區的遊客到來。



相比對上次實體版、2018年十周年的「加強版」入場人數，今年入場人次少約17%，但比對2017年一般規模年份比較，入場人次則相若。



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內地「小紅書」博主親臨現場打卡分享

「香港美酒佳餚巡禮」相隔五年恢復實體舉行，今年共有約300個來自36個國家及地區的美食及美酒匯聚中環海濱。旅發局指，今年「香港美酒佳餚巡禮」吸引了來自世界各地的賓客前來，當中包括內地、美國、加拿大、英國、澳洲、日本、韓國及新加坡等，接近20個國家及地區的遊客，入場人數錄得約14萬，比起2018年的十周年「加強版」16.8萬人次少約16.7%，但與2017年一般版相若。

旅發局指，九成現場受訪賓客認爲美酒佳餚巡禮能一站式品味環球佳釀、國際美饌，又能品嚐新酒品，是香港標誌盛事。活動亦吸引不少內地「小紅書」博主親臨現場打卡分享。

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11月推出「香港美酒佳餚—品味全城」

為延續「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局11月將推出「香港美酒佳餚—品味全城」活動，聯同全城近400間餐廳，帶來限時折扣、獨家主題菜單及香港特色雞尾酒。

旅發局將網羅全港近60 間特色酒吧，包括「亞洲50最佳酒吧」的 Mostly Harmless、The Pontiac 及 Tell Camellia 。參與酒吧均會設計具香港特色的雞尾酒，以及精選本地食材搭配的餐單，令大家體驗不同特色酒吧。