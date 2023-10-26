美酒佳餚巡禮｜今起一連四日舉行　展商期待與客人交流料生意倍增

「香港美酒佳餚巡禮」闊別5年，今日（26日）起一連四日回歸中環海濱活動空間，全場設300個美酒美食攤位，匯聚全球36國及地區的優質美酒，並首設中國葡萄酒及芬蘭展區。有本地參展商稱移師線下，相信有助令生意倍增。



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香港旅發局主辧的美酒佳餚巡禮匯聚全球36國家及地區的優質美酒，首設中國葡萄酒及芬蘭展區，其中有來自芬蘭的芬味TRYFINNISH首度參展，帶來全球限量2000支芬蘭蘋果冰酒，釀製時間超過1年，在廠方的支持下破例出口至香港，還有全港首創的野生藍莓手工西打，及來自有芬蘭廚師炮製家鄉菜。

除了美酒，還有佳餚配搭，是次巡禮搜羅 17個國家地區的美食，包括日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿、印度烤雞等異國風味小食；齊集懷舊避風塘炒薯仔、炭香椒鹽豆腐等本地地道小食；引入烤豬手及串燒等大灣區人氣美食；白免糖雪糕、濟州柑橘果凍等充滿特色甜品。

以燒雞聞名的Homy餐廳，負責人Eric Kwok表示，由第一屆1998年起參與至今，他表示，有很多人都到外國旅遊消費，故希望藉平台推廣餐廳。今年復歸線下，他稱可以與客人面對面交流，對生意絕對有幫助，預計生意會有倍增，「三年之後我哋覺得：嘩，更加興奮啊，有實體嘅。其實我今年都冇話入場嘅朋友期待啊，我哋自己親身落嚟做嘅都好期待。」

他亦指，政府推行的夜繽紛活動後，最近兩個月的餐廳生意開始有改善，至少有一半的客人的訂位時間由五點，漸漸推遲到七、八點，甚至九點才進餐廳用膳。

帝樂德國餐廳負責人周驪莉稱，除了主力賣德國豬手的，還帶來德國香腸、芝士、串燒及香辣小包子。她坦言生意若要超過疫情前的水平起碼等到明年，因今年通關多了人到外國旅遊，留港消費的人減少。

不過她表示，推行夜繽紛後，留意餐廳外的街道人流增加，生意增加了約10至15%，「之前真係好靜，九點鐘已經冇人行，銅鑼灣啊靜哂，咁宜家自從有夜繽紛，條街都多咗好多人。」

第三次參展的香港制造蒸釀啤酒「少爺啤」展商表示，今次帶來八款啤酒，包括具香港本土特色的是鹹檸啤（鹹青檸酸啤），利用了茶餐廳飲料咸檸七的概念。

中國葡萄酒區有10間來自山東、寧夏、雲南及新疆的酒莊，其中西鴿酒莊帶來的蛇龍珠是中國特有的古早品種，帶有一個特別東方味道，如濃郁的果香、玫瑰花香、草本味道等。該酒品曾在今年四月作為在晚宴招待法國總統馬克龍時的酒款。

此外，新登場酒品還有東歐小國摩爾多瓦葡萄酒，為國際葡萄酒組織(OIV)5個創始國之一、位處熱帶、常年無休酷熱的泰國生產的「新緯度」葡萄酒及全球首款用豆腐乳清釀造而成的新加坡豆清酒。

會場還設有全新「品味學堂」，共有16場主題式工作坊，除了有灣區金廚何劍生師傅傳授新派九大簋煮法，親自示範「龍蝦炒牛奶」，還有由日本大米事家指導品味5種精選日本大米，以及來自台灣的烘焙大師吳寶春，教授鳳梨酥的製作方法。

萬聖節在即，持有品味證的賓客，於明日（星期五）至29日（星期日）期間以玩味十足、創意的萬聖節主題服飾參與美酒佳餚巡禮，可於詢問處獲2張免費品味券，每日名額300個，先到先得，送完即止。

開放時間及入場費：

* 10月26日（四）7:30 pm 至11 pm ；40元

* 10月27日（五）12:00 pm 至4 pm；20元

* 10月28日（六）5:30 pm 至11 pm；40元

* 10月29日（日）12:00 pm 至8:30 pm；20元

*最後入場時間為每節時段最後30分鐘

品味通行證：

* 400元「品味券」14張、Lucaris 紀念版酒杯1隻

* 200元「品味券」8張、可回收杯子1隻