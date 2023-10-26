美酒佳餚巡禮｜上班族偕友花1500元嚐香檳美食：今晚不醉無歸！

今日（26日）開鑼的旅發局「香港美酒佳餚巡禮」，在中環海濱活動空間舉行，全場設300個美酒美食攤位。平日放工後即回家的市民，今晚不再深歸，展期首天即到場參與，偕閨蜜同行，兩人共花1500元，矢言今夜「不醉無歸！」有五年前曾參加的市民，在回歸實體形式後重臨中環海濱。



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今夜在中環海濱，美食琳瑯滿目、觥籌交錯。現場人流暢旺，攤位供水供電皆正常，部分的美食美酒的檔位附近，均設有圓桌或餐桌座椅供食客擺放美酒美食，有不少市民圍在一桌邊品嚐，邊交流。

平時收工即回家的馬小姐，表示今年第三次參與美酒佳餚巡禮，她喜歡喝法國香檳，今次亦希望品嚐美食。今年活動回歸實體形式，她感到很開心，認為氣氛熱鬧，並期望：「Have fun！不醉無歸！」

她表示，支持大灣區及本地的美食，「因為有燒賣魚蛋，我哋香港人都鍾意食呢啲。」雖然買了400元的「品味券」，但她預計會增值「品味券」，共花約1000元。

與馬小姐同行、亦喜歡法國香檳的劉小姐則首次參與活動，認為實體形式的好處是可以即買即食，預計會花費500元。

五年前曾參與美酒佳餚巡禮的李先生及其母親到來。李先生表示，喜歡實體形式，可以感受環境氣氛，並留意到活動雖然剛剛開場，但人流不少。二人購買了400元的「品味券」，品嚐了脆皮燒肉，稱味道不錯，亦會視需要再增值。

李先生指期待品嚐法國的紅酒及甜酒，雖然平時母親較少在夜間外出，最遲七、八點便要回家，不過母子今晚留待完場，「食多啲嘢，飲多啲嘢。」

現場不乏探索美酒佳餚的年輕人，亦有輪椅人士，其中周婆婆表示，從電視上得知美酒佳餚巡禮活動，雖然平時不喝紅酒，都希望感受香港美食活動的氣氛。由於上了年紀，她很少在晚間出行，今晚打算逛完場才離開。周婆婆與家傭共買了兩張實體卡「品味券」，二人逛了一檔生蠔專門店，每人品嚐了一隻燒蠔。

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