黑碼｜料周三取消　楊潤雄：任何令出入境容易措施都有助吸引旅客

實施三年多、用於往返內地健康申報用的黑碼將成為「歷史」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（30日）表示，任何措施令人出入境更容易，有助吸引旅客，亦令人流更暢順，但他以個人經驗為例，指掃黑碼其實並不是太難，應該不會影響旅客前往內地的意欲。



▼10月29日 文化體育及旅遊局交代施政報告措施▼



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楊潤雄今早接受港台訪問回應黑碼將於本周三取消時表示，任何措施令人出入境更容易，有助吸引旅客，亦令人流更暢順，估計不會吸引很多人北上。

他個人經驗為例，指掃黑碼其實並不是太難，應該不會影響旅客前往內地的意欲，如果取消相信會帶來好處。

劉國勳：港人北上在某程度上促進深圳發展

民建聯立法會議員（新界北）劉國勳在商台節目表示，疫情受控早就應該取消黑碼，他不相信因為取消黑碼而有更多人要北上消費，要返內地的人就會返，況且港人北上消費已久。他同樣認為，即使掃黑碼過關亦不複雜，主要是不經常到內地的市民，在關口要「搞好耐」。

劉國勳表示，他住北區多年，工作及生活都有需要上去，讀大學也曾研究北上的議題，直指香港有這麼多人流、物流帶上去內地，某程度上是香港促進深圳發展。

他又表示，北區水貨客阻街情況已大大改善，向部門反映都很快跟進，加上內地旅客近年習慣網購，少了需求。

劉國勳認為，港人北上，在某程度上促進深圳發展。（資料圖片／林靄怡攝）

文體旅局檢視旅遊藍圖提新措施

另外，楊潤雄談到施政報告旅遊措施時提到，2017年已公布香港旅遊業發展藍圖，但經歷疫情後，現時旅容的期望已有改變，例如內地客以往多購物，現時較喜歡深度遊感受本地文化及生活，認為現時是機會去檢視在過去藍圖提出的大方向下，訂出更多措施。

提到旅客消費力有所下降，楊潤雄指因應旅客期望改變，要更長時間才知道對經濟有何影響，不過，旅客來港能帶動人流，亦有助不同層面的經濟帶動，甚或有機會帶動其他事，例如他們會因為喜歡香港的生活，往後來港投資。