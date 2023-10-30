施政報告｜香港購物節內地網購平台舉辦　料配合節日傾銷本地品牌

施政報告提出拓展電子商貿業務，商務及經濟發展局長丘應樺今早（30日）在電台節目表示，明年會在內地網購平台辦「香港購物節」，向內地市場介紹香港品牌，現時雖未有具體日子，但他說或可配合節日，如在元宵節舉行，料有助銷情。



他又提到，在與外國各界的接觸中，感受到外界對香港持正面看法、對香港甚有信心，且香港與大灣區的連繫對外界而言也甚為吸引，很多外國商界均希望港府在簽證上作安排，讓他們多次往返大灣區，便利商貿發展。



▼10月25日 政府公布新一份施政報告▼



施政報告提出拓展電子商貿業務，成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，協助中小企拓展內地電商。商務及經濟發展局長丘應樺在電台節目指，內地市場龐大，港府會就市場需要進行調查，並在內地網購平台舉辦「香港購物節」，向內地市場介紹香港品牌。

他續指，購物節會在2024年舉行，但未有具體日子，不過認為或可配合節日，如在元宵節舉行，料有助銷情。丘應樺也提到，海關會研究推出措施，為跨境電商提供物流上的支援。

商務及經濟發展局長丘應樺。（資料圖片／廖雁雄攝）

施政報告也提及發展銀髮經濟，丘應樺指到2046年，預計本港長者佔整體人口逾三成半，當中退休人士有消費能力，亦有醫療、交通等需要，因此當局會提出相關措施。問到有大灣區安老及醫療會否影響本港銀髮經濟發展，他則指融入大灣區非壞事，相信發展銀髮經濟對大灣區及香港均有好處。

談及香港航空業的競爭力，丘應樺指香港四間航空公司各有定位，消費者有選擇，且服務質素有保證，加上航點、航班多，亦是熱門中轉機場，認為香港航空仍有很大競爭力。據其了解，香港航空運力已回恢至疫情前六七成，主要受限於本地航空公司、及外地機場的人手問題，料明年底會進一步恢復。

丘應樺又指，一國兩制下，香港是自由、獨立經濟體，政策、文化、教育等均有自己的特色，在與外國各界的接觸中，感受到外界對香港持正面看法、對香港甚有信心，香港與大灣區的連繫對外界而言也甚為吸引。他也提到，外國商界大多希望港府在簽證上作安排，讓他們多次往返大灣區，便利商貿發展。

他表示，要做到2025年或之前吸引最少1100間企業落戶香港的KPI具挑戰性，但料今年目標可達成，現已有300間企業落戶香港，未來除接觸內地市場，也會繼續接觸歐美、中東和東盟企業，希望簽署更多自由貿易和投資協議。