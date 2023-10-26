施政報告｜人力顧問稱越南多IT專才　老撾人受訓後可成香港新動力

【施政報告2023】政府在新一份施政報告提到，繼續著力搶人才，當中措施包括放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻、並會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學。



消息公布後，大眾好奇上述三個國家可為香港帶來甚麼人才，有資深人力資源顧問指出，越南近年有不少IT方面的年輕人才，相信港府有意吸納；至於老撾及尼泊爾人，相信主要是來香港受訓，但該資深人力資源顧問強調，他們來港受訓後如願意留港，將成為香港新動力。



新一份施政報告提到，繼續搶人才、搶企業。。（資料圖片）

施政報告提到，10月25日起，會開放越南人才來港就業的簽證政策，放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻；並會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學教育資助委員會資助院校。

越南經濟結構 以服務業為主

參考香港貿發局經貿研究的資料，越南在2021年的人口達9,800萬人，年齡中位數為32.5歲，其2021年的國內生產總值達3,662億美元，人均國內生產總值則為3,725美元、以現時匯率計算，即約2.9萬港元。

其經濟結構過去30年有很大變化，由農業為主，逐漸改以製造業為主，同時服務業一直擴張。觀乎其2020年的經濟結構，以服務業為主，佔46.1%；其次是工業，佔37.4％；餘下的16.5%為農業、狩獵業、林業、漁業。

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍。（資料圖片）

資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍指，越南近年有不少IT方面的人才，主要是有兩三年經驗的年青人，相信政府提出放寬簽證政策，是希望吸納這班IT人才來港。她又提到，當地的製造業近年發展不錯，在品牌設計這方面亦有人才，相信也是政府的目標。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



+ 3

越南駐港總領事范平談（Phạm Bình Đàm）早前接受《香港01》訪問時，也提到香港再工業化，越南也能夠提供IT行業的人才。他又形容當地的人才「有的是數量、品質、適應性和紀律性。」

他當時提及，希望香港放寬越南人的工作簽證限制，並稱香港與越南距離很近，往返兩地很方便，加上生活方式、文化等， 相信越南人在港生活會感到舒適，香港會成為越南人就業的理想目的地。

越南駐港總領事范平談（Phạm Bình Đàm）早前接受《香港01》訪問時，也提到香港再工業化，越南也能夠提供IT行業的人才。（資料圖片／鄭子峰攝）

老撾、尼泊爾人料來港受訓

至於老撾及尼泊爾，前者的經濟結構與越南相近，以服務業為主，佔43.3%；其次是工業，佔38.6％；餘下的18.1%為農業、狩獵業、林業、漁業。但老撾的人口較少，2022年人口為750萬，年齡中位數為24.1歲，國內生產總值為153億美元，人均國內生產總值則為1,322美元、即約1萬港元。

而尼泊爾在2022年人口約3,050萬人，年齡中位數為24歲，國內生產總值為401億美元，人均國內生產總值則為1,332美元、即約1萬港元。其經濟結構更為依賴服務業，佔61.4%；其次是農業、狩獵業、林業、漁業，佔24.9％；餘下的13.7％屬工業。

被問到上述兩地能為香港提供甚麼人才，周綺萍估計，上述兩地的人來港主要是受訓居多，但她強調他們來港受訓後也會成為人才，如他們具一定技能、已熟習香港生活，願意留港發展，成為香港勞動力，對香港亦有好處。嶺南大學研究生院副院長、修課式碩士課程副總監林敬新也表示，相信施政報告提出的相關措施有利人才培訓、繼而推動各行業發展。

陳國基：越南現時發展不錯

政務司司長陳國基今午（26日）出席施政報告記者會時表示，基於過去有未發展國家在港有偷渡及過期居留情況，政府實施相關控制，但隨時間過去，這些國家在經濟各方面已有進步，經平衡後認為容許該些國民來港工作及旅遊的風險已大為降低，部份國家如越南現時發展不錯。

他又稱，從廣納人才角度，歡迎這些國家人士來港簽證，但從事何種工作則視乎其申請，會評估其能力、資歷及學歷等方面，檢視是否符合香港缺乏人才等作審批。

▼10月25日 政府公布新一份施政報告▼

