議員嘆南下旅客少　讚深圳推優惠吸港人　楊潤雄：港非以價錢吸引

港人北上旅遊熱潮持續，南下旅客卻未見復常。今日（30日）有立法會議員表示，深圳提供不同優惠吸引港人北上，問到政府如何增加來港旅客人數。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，香港並非以價錢吸引遊客，而是以特色、文化、大型盛事等吸引遊客，有不少內地旅客稱喜歡香港的氣氛。他又指，近期內地旅客旅遊習慣改變，雖然過夜旅客的消費金額與昔日相若，但即日來回的旅客，消費額有所下降。

多名議員關注香港旅遊發展，並出謀獻策，有議員提倡「工業旅遊」，參觀不同工廠的生產線；亦有議員提出「紅色旅遊」，有不少內地客跟隨「小紅書」介紹參觀抗戰地標。楊潤雄表示，會著力推廣「紅色旅遊」。



楊指香港以本身特色吸引遊客

立法會經濟發展事務委員會今日討論施政報告上的旅遊政策。會計界議員黃俊碩表示，近年不少港人北上消費，深圳當局推出不同優惠，例如消費券吸引港人；反之南下旅客遠較北上港人少，問到局方如何吸引旅客來港。

楊潤雄回應稱，深圳推出有關優惠措施，令港人更多旅遊選擇本身亦是好事。他續指，香港並非以價錢吸引旅客，「我哋唔係用一個價錢去吸引，我哋係用我哋嘅特色去吸引，我哋用我哋嘅文化，我哋嘅特點。」他表示，有不少內地旅客喜歡香港的氣氛，內地未必能感受，藉此吸引旅客。

文化體育及旅遊局長楊潤雄（資料圖片／林靄怡攝）

即日來回旅客消費下跌

另一位議員嚴剛則提到，現時旅客來港是旺丁不旺財，問到如何吸引高消費旅客。楊潤雄表示，當局正收集數據分析，初步所見，過夜旅客的平均留港日數，以及消費金額未有減少；但即日來回的旅客，消費額確有下跌趨勢。他續指，內地客改變旅遊口味，減少購買，反而更多深度遊，問題並非旅客難以到商業，而是個人選擇不去購物。

考慮議員建議引入「紅色旅遊」

對於振興旅遊業，工業界議員吳永嘉建議「工業旅遊」，鼓勵廠商推出觀光生產線，吸引旅客、外商來港參觀，展示香港科研轉化成果。民建聯陳勇則建議推廣「紅色旅遊」，指不少內地客跟隨「小紅書」介紹，參觀抗戰地標，例如烏蛟騰、斬竹灣的抗日英烈紀念碑，並建議融合愛國教育加以推廣，「東江縱隊、香港獨立大隊（應為港九獨立大隊）嘅遠足郊遊路線，呢啲標咗路線同名，點樣可以令到行山個陣，去到個地方，用手機掃下個碼睇到呢段歷史」。

楊潤雄表示，會著力推動「紅色旅遊」，但需要業界一同發展路線，個別行山項目需要不同部門協調，如何方便市民前往。