世紀黑雨｜發展局稱檢視雨水排放工程優次　盡快降東區黃大仙風險

上月7日晚一場世紀暴雨，黃大仙等多區成澤國重災，《香港01》隨立報道，渠務署早於2015年斥資1300萬元完成「東九龍雨水排放整體計劃檢討研究」，擬於摩士公園下興建雨水蓄洪池，項目至今仍處於「規劃計設中」。



發展局今日（18日）回覆民建聯立法會議員李慧琼書面質詢時稱，渠務署正進行11項雨水排放系統改善工程，另有18項正規劃中，因應近期水浸事故，當局正檢視工程優次，以盡快改善較高水浸風險的地區，例如東區、黃大仙區和其他低漥地區。



▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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發展局：香港雨水排放設施設計媲美新加坡、東京、倫敦

發展局在回覆中稱，香港雨水排放設施設計媲美一些國際先進城市，包括新加坡、東京、倫敦等，部份設施的標準甚至更為超越，並指渠務署一直努力提升雨水排放設施的排洪能力，現正進行11項雨水排放系統改善工程，當中包括興建雨水渠和地下蓄洪池，另有18項防洪或雨水排放系統改善工程正在規劃中。

向立會申請撥款時同步招標 縮短設計、採購及施工時間

發展局指，因應近期的水浸事故，當局正檢視雨水排放系統改善工程項目的推展優次，以盡快改善較高水浸風險的地區。例如港島東區、黃大仙區及其他低漥地區)，渠務署亦會採取一切可行方法，例如在向立法會申請撥款時進行同步招標工作，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，以儘快開展和完成改善工程。

渠務署正進行地下渠管修復及勘測工作，提出修復包括龍翔道在內的地下渠管，但工程延期至期望2025年完成。（區議會文件）

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

