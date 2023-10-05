世紀黑雨｜港鐵嘉許員工救災　全職合資格者最多獲價值1200元獎勵

上月初世紀黑雨浸港，港鐵多站受影響，黃大仙站更成澤國。據了解，港鐵將向合資格員工發放獎勵，除了之前800元現金的「信念獎」，今日（5日）再加碼宣布會向相關員工派發最多400元的禮券，稱之為「一次性特別嘉許獎」。換言之，合資格的員工，於是次雨災最多可獲價值1,200元的獎勵。



港鐵今日向員工發信，指極端暴雨引發多區水浸，但員工謹守崗位，憑藉「專業及堅毅精神」，令服務於翌日立刻恢復，「讓香港繼續前行」。港鐵續指，為感激員工努力不懈，決定向於惡劣天氣期間，即9月7日晚上11時05分至9月8日午夜，按規定返回工作崗位的「必要同事」，發放「一次性特別嘉許獎」。

該嘉許獎並非現金，據了解一般為超市禮券。港鐵指，全職員工可獲400元非現金獎；兼職或半職員工亦可獲150元的非現金獎。

事實上，在雨災發生不久後，港鐵亦曾向員工發信，指會向合資格的全職及半職或兼職員工，分別派發現金800元及300元的「信念獎」，以答謝員工在「嚴峻時刻仍然秉持專業盡忠職守」。

據了解，港鐵一直都持有「信念獎」，過往一般為超市禮券，不過雨災下改為現金。另外，是次可獲「信念獎」的員工，包括受影響的行車線、車站及相關設施的營運、維護及修復的前線員工。該獎一向需要由部門主管提名，不過據了解，一般而言，符合資格的員工都會得到提名並獲獎。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼

