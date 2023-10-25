施政報告｜5000萬資助換電動的士　消息指正審視是否延長一換一

政府近年推動電動車，特首李家超今日（25日）宣讀新一份施政報告，繼續提及電動車政策，包括預留5,000萬元資助的士業界購買可供輪椅上落的電動的士。政府消息人士稱，現時全港已落地的電動的士不足10輛，但相信只要覓得合適型號，數量便會陸續上升。消息人士又稱，雖然充電服務將會陸續收費，但的士是公共交通工具，會研究如何於充電服務提供經濟誘因。

電動車一換一計劃明年3月屆滿，坊間關注究竟會否延期。政府消息人士稱，現時仍在審視中未有定案。另外，政府會於明年第一季為兩幅空置油站用地轉為充電站招標，消息人士指，兩幅地分別位於九龍東及火炭。



施政報告提到，今年底至明年內繼續試驗更多新能源車輛，包括電動小巴、電動重型貨車，明年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表。另外，當局會預留5,000萬元資助的士業界，以購買可供輪椅上落的電動的士。

政府消息人士指，並非全數資助業界購買新電動的士，但未知每人資助多少元，亦未估算受惠人數。消息人士稱，現時全港不足十輛電動的士。

消息人士稱，一輛的士日均行走400公里，充電需求大，而且希望可於交更時間內完成充電，承認有一定挑戰。消息續指，正推動油站加裝充電椿，調整其土地契約條款，以增加全港充電設施，預計全港180個油站可提供以百計的充電椿。另外，明年第一季將為九龍東及火炭共兩幅空置油站用地招標，以轉為充電站。

政府積極推動電動車（資料圖片）

政府正推動充電服務市場化，堅尼地城及葵芳等兩個政府停車場將會於今年內收費。政府消息人士稱，長遠會陸續收費，價錢會參考同區的停車場，換言之即不同區的政府停車場，收費都可能各異。至於的士的充電收費，消息指由於屬於公共交通，會研究提供經濟誘因，例如補貼等，但具體方法有待探討。

另外，坊間關注究竟會否延期電動車一換一計劃，政府消息人士稱，現時仍在審視中未有定案，會適時公布措施。