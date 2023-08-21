城巴首輛氫能巴士料11月開始營運　母公司料合併後有良好回報

政府近年推動新能源汽車，包括氫能車。間接持有城巴的能源公司漢思能源，於中期業績表示，之前出資建設城巴第一座加氫站，該加氫站將於本年10月完成安裝，預計11月可以完成政府測試，並與城巴首輛氫能巴士一起開始營運。

漢思能源又指，城巴已經逐步實現盈利，再加上早前與新巴合併，預期集團對巴士公司的投資，將會獲得良好回報。



城巴母公司為匯達交通，而漢思能源持有匯達交通的服份。漢思能源於中期業績指，集團之前出資採購及建設城巴運營的香港第一座加氫站，該加氫站將於本年10月在香港安裝完畢，預計11月可以完成政府測試，並與城巴首輛氫能巴士一起開始運營。

漢思能源又指，由於香港遊客數目相比過去三年疫情有很大增長，城巴已經逐步實現盈利，而且城巴於今年7月1日與新巴合併，並獲得10年的專營權，故相信對巴士未來營運和發展十分有利，集團預期對巴士公司的投資，將會獲得良好的回報。

早前城巴表示，旗下位於西九龍的首個加氫站完成生產，預計於10月完成安全檢測及人員培訓後正式投入服務，將可配合首輛氫能巴士使用。另外，城巴計劃於明年引入不少於五輛續航力超過400公里的量產型氫能巴士，以支持政府平行測試氫能、電能及柴油巴士的計劃。