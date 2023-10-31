世紀黑雨｜文錦渡口岸周四早上7時起恢復貨檢通關　旅客清關續停

9月6日一場世紀黑雨後，深圳市口岸辦9月8日表示蓮塘口岸、文錦渡口岸地下設備間水浸，即時暫停通關服務至另行公告。深圳市人民政府口岸辦公室今日（31日）公布，經深港兩地口岸部門協商，自本周四（11月2日）早上7時起，文錦渡口岸全面恢復貨檢通關。



港府表示，接獲深圳有關當局通知，惟文錦渡口岸旅客及其他車輛清關服務則繼續暫停至另行公告，港府會繼續與深圳當局保持緊密溝通及協調。



文錦渡口岸。（深圳口岸微信公眾號圖片）

港府表示，接獲深圳有關當局通知，文錦渡口岸將於十一月二日（星期四）上午七時起恢復貨檢清關服務，旅客及其他車輛清關服務則繼續暫停，直至另行公告。跨境旅客及其他車輛請使用其他陸路口岸往返內地。

港府：續與深圳當局緊密溝通及協調

港府稱，會繼續與深圳當局保持緊密溝通及協調，如有關口岸的清關服務進一步恢復運作，會適時公布。

深圳市口岸辦宣布，經深港兩地口岸部門協商，自周四早上7時起，文錦渡口岸全面恢復貨檢通關。受上月7日極端暴雨影響，文錦渡口岸出現嚴重水浸，設施嚴重受損，口岸需要暫停清關服務，而經搶修後，10月18日文錦渡口岸已先行恢復供港鮮活貨檢通關。