女騎師江碧蕙涉騙佣金3800元　官不排除江曾介紹客戶　裁罪脫

香港首位華人女騎師江碧蕙，涉在一間保健中心擔任營運董事期間，偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾轉介13名客戶予公司，以騙取約3800元佣金。江否認3項偽造賬目罪受審，並在自辯時稱，自己曾介紹該些客戶予公司，但由於當時她尚有經理人合約在身，故需透過經理人簽署收據代收佣金。裁判官今（31日）在九龍城法院裁決時指，不能排除江的說法屬實，裁定她罪名不成立。



女被告江碧蕙（46歲，報稱導師），被控3項偽造賬目罪，指她於2020年3月6日至4月底，捏改加心康智能醫療（亞洲）有限公司的3份銷售紀錄，和2張代理佣金收據，看來顯示蘇嘉玲於同年2月至4月間，向加心康轉介共13名客戶，令蘇獲發代理佣金3770元。

裁判官裁決時指，案中爭議涉案加心康董事林建明，是否知悉被告為代理人，並收取佣金。林懂得如何做生意，亦是公司另一董事，知悉公司的情況。若被告有心造假，怎會把代理協議文件，傳送給公司的營運經理。

被告自辯時稱，她曾介紹該13名客戶予公司，由於當時她尚有經理人合約在身，故需透過經理人簽署收據代收佣金。裁判官指，不能排除其說法屬實，疑點利益歸於被告，裁定她罪名不成立。

案件編號：ESCC2511/2022

江碧蕙是香港首名華人女騎師，亦認識不少名人。(詳看下圖)