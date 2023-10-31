猴痘｜30歲男子確診　潛伏期曾訪內地　只曾在香港有高風險接觸

衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名有長期病患的30歲男子，他於10月21日開始出現局部皮膚潰瘍，並於25日及27日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。



該名已接種兩劑猴痘疫苗的病人情況穩定，已獲安排入住瑪嘉烈醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪內地，據其提供資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。



衞生防護中心中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。



上周三出現局部皮膚潰瘍 已接種兩劑猴痘疫苗

衞生防護中心今日（31日）公布的新個案涉及一名有長期病患的30歲男病人，已接種兩劑猴痘疫苗他於10月21日開始出現局部皮膚潰瘍，並於25日及27日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。

本港第51宗個案 暫未發現與早前其他個案有流行病學關連

初步調查顯示，病人於潛伏期內曾到訪內地，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。衞生防護中心指，今宗個案屬本地個案，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

此個案是本港至今共錄得51宗猴痘確診個案，衞生防護中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。