萬聖節｜少女終夠秤首次蘭桂坊過節　黑鳥醫生出動嚇人

夜色降臨，正是嘩鬼出動時刻，今晚（31日）是口罩令撤銷之後首個萬聖節。蘭桂坊人流不減，各種鬼怪先後登場，現場一到水洩不通。



數名18歲少女今年剛好「夠秤」，悉心打扮之後來蘭桂坊「大飲特飲」，明言「冇12點都唔返去」。亦有人隻身而來，打扮成黑鳥醫生，為的是在萬聖節之夜「嚇人」，炒熱氣氛。



▼10月31日 市民扮鬼到蘭桂坊迎萬聖節▼



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中環一帶晚上實施人流管制，雲咸街、德己利街車路部份地段封閉，皇后大道中設警察流動指揮站，附近車流不斷。接近蘭桂坊路段實施單向人流管制，前往蘭桂坊的市民需要從德己立街進入，並於雲咸街離開，多名警員及交通督導員於現場指示。

晚上約7時，德己立街與和安里交界水泄不通，不同的角色扮演者陸續登場。只要裝扮足夠出色，即可吸引旁人留步合照。儘管本來不相識，大家亦沉醉於節日歡樂之中，無分彼此。

18歲少女（左起）林小姐、莊小姐及區小姐分別扮成「爛肉」天使、日本女鬼及魔女到蘭桂坊嚇人。（陳葆琳攝）

18歲少女扮成「爛肉」天使、日本女鬼及魔女嚇人

天使與魔鬼並存，3名18歲少女今年終於「夠秤」，可以趁萬聖節夜蒲。區小姐走暗黑路線，身穿黑色蕾絲一字肩上衣，手持完一支黑玫瑰，以魔女形象示人，「呢度不嬲百鬼夜行，一定最有feel（感覺）係呢一度，都想感受吓。因為之前都話未夠秤，嚟唔到呢邊玩，今年就過嚟呢一邊感受吓氣氛」。但區小姐坦言，人流比想像中少，但她亦享受其中，「合照大家都好熱情，有幾好玩。」

她與中學同學林小姐形成黑白配，林小姐雖然裝扮成可愛的天使，但也不忘臉上塗上「爛肉」應節，她說道，臉上妝容是向師姐取經之作，以粉底液再加散粉造成假皮膚，再以口紅塗上血跡。她笑言今晚打算「大飲特飲」，早已與家人報備，「可能冇12點都唔返去。」至於同行的莊小姐則裝扮成日本女鬼，她更自設情景，臉上塗上紅色傷痕，模擬被家暴而死、冤魂不散的女鬼。

「黑鳥醫生」指蘭桂坊最多人、氣氛最好

王先生隻身而來，他打扮成英國16世紀黑死病肆虐時期的瘟疫醫生（俗稱黑鳥醫生），特色是戴上厚黑帽及鳥喙面具。王先生說，每年都會裝扮成不同角色慶祝萬聖節，希望可以帶來新鮮感，「過嚟玩吓、嚇吓人。」

他指萬聖節的蘭桂坊最多人、氣氛最好，預計會逗留兩小時。至於應該如何嚇人？他說：「可能住喺佢哋側邊，佢突然之間望過嚟，等佢哋嚇一跳。」語畢，他脫下帽子微微鞠躬向記者道謝，未幾有行人捉着他合照，他又戴上帽子。

王先生打扮成英國16世紀黑死病肆虐時期的瘟疫醫生（俗稱黑鳥醫生），隻身到蘭桂坊嚇人。（梁鵬威攝）

荷蘭回流香港華人一家三口首到蘭桂坊

張先生一家為從荷蘭回流香港的華人，首次到訪蘭桂坊。張先生指，三人的服裝都是從淘寶購買，但單是頭盔已耗費500元，上面的電子顯示可以自行設計，中秋已經用過，萬聖節再度登場。張太已經預備了糖果予3歲的兒子大玩交換糖果「Trick or Treat（不給糖就搗蛋）」，又指現場氣氛熱鬧。