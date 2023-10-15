萬聖節｜鬼精靈登陸港鐵站　旅發局全城8商場、旅遊點派限量禮物

本月底步入萬聖節，旅遊發展局以「哈囉威香港」（“Hallo”Hong Kong Halloween）推廣，今日（15日）起於全港多個旅遊景點、觀光交通工具、港鐵車站及旅客諮詢中心，陸續換上萬聖節主題裝飾，供旅客及市民「打卡」。此外，尖沙咀、銅鑼灣及中環共8個商場及景點，將於下周五（27日）至萬聖節期間，派贈限量節慶禮物。



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本周三（18 日）起港鐵10個車站，包括中環站﹑金鐘站﹑海洋公園站﹑銅鑼灣站﹑灣仔站﹑尖沙咀站﹑尖東站﹑深水埗站﹑欣澳站及東涌站，將會出現揉合當區地道特色或地標元素設計的可愛造型小精靈裝飾。其中，金鐘站及銅鑼灣站即日（15日）起亦陸續化身為萬聖節主題車站，站內大堂﹑月台地面﹑樓梯﹑扶手電梯﹑牆壁﹑出入口等位置會佈置以南瓜為主題的裝飾；節慶主題裝飾也會同步點綴港鐵中環站﹑灣仔站及尖沙咀站。

旅發局指，開篷巴士﹑天星小輪及鴨靈號亦會披上色彩繽紛萬聖節主題彩衣，另有巨型大南瓜現身中環碼頭。南瓜、小精靈﹑蝙蝠、蜘蛛﹑糖果等造型的霓虹燈飾﹑主題貼紙﹑LED 藝術裝置，即日起亦會進駐多個旅遊景點，包括尖沙咀栢麗購物大道﹑星光大道﹑海港城﹑灣仔利東街﹑中環半山扶手電梯﹑及銅鑼灣祟光百貨外的巴士站。

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此外，尖沙咀、銅鑼灣及中環8個大型購物商場及景點，包括海港城、The ONE、星光大道、灣仔利東街、時代廣場、Fashion Walk、皇室堡及中環街市，將於10月27至31日期間，配合不同商場活動，向旅客及市民派贈限量萬聖節小禮物。

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旅發局位於香港國際機場﹑高鐵西九龍站及尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心，會於萬聖夜前夕向旅客送出限量節日飾物，旅客亦可大玩「Trick or Treat」獲贈美味糖果。旅客諮詢中心亦會為旅客量身訂制個人化的萬聖節行程。

節慶精選推介﹑活動資訊﹑消費著數等，旅客及市民可於旅發局的一站式網上平台萬聖節專頁閱覽。