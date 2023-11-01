港青深圳初創研智慧消防設備　售價僅同行1%：係競爭對手賺得太多

中文大學深圳研究院（南山）內的眾創中心有85間初創企業札根，涉及多個範疇的研究，當中包括研發智慧消防項目的嘉達雲科技（深圳）有限公司，創辦人林沛東更是土生土長，於中文大學碩士畢業的學生，而他公司的消防系統售價更大幅低於其他同行，以香港市面的消防系統為例，售價可達數十萬至百萬元，但他們公司的智慧消防管理平台只要需要數百元以至數千元便可，只是同行售價的1%。



中文大學深圳研究院院長任揚指初創公司加入時租金約為市價的3分1，並設有兩至三年緩衝期，當企業可以自立時才繳交正常租金，以方便企業起步。



林沛東指成立公司的目標是為了社會解決問題，他解釋指香港仍有不少地方使用石油氣罐，內地更多，亦有不少燃氣管道，一但洩漏便容易爆炸，令居民出現生命危險，而現有的消防設備，尤其是在香港特別昂貴，計算購買、維修及裝修工作可高達數十萬至100萬元，但他們公司的智慧消防管理平台只要需要數百元以至數千元便可，林沛東笑言不是他們賣得特別便宜，「係競爭對手賺得太多啫。」

該平台是透過低功耗廣域網NB-IoT技術，當獨立探測器偵測到火種或石油氣等易燃氣體時，壓力錶便會馬上鎖實燃料排出口，同時作出警報通知住戶及街道辦等物業管理人員，可即盡快解決火災源頭，並防上情況惡化。他續指，現時平台在深圳寶安區及龍華區的街道使用，香港則仍正等待消防處審批，而家用的獨立感應器則已在香港有售。

中文大學深圳研究院（南山）的眾創中心有85間初創企業札根，院長任揚指初創公司加入時租金約為市價的3分1，並設有兩至三年緩衝期，當企業可以自立時才繳交正常租金，以方便企業起步，而大學亦會視乎企業業績等進行注資。