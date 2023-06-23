全球初創生態系統排名　港列全球第2位　價值達5500億港元

創新科技及工業局表示，研究機構Startup Genome最新發表《2023年全球初創生態系統報告》，香港在新興初創生態系統的類別中，排名為全球中第2位、亞洲第1位，僅次於丹麥哥本哈根。本港的初創生態系統價值達700億美元（約5500億港元），比全球平均多一倍。



港排名僅次於丹麥哥本哈根

香港在資金、績效、市場接觸、貫通性、人才與經驗等多方面均取得卓越的評分，因此得以在「新興初創生態系統」（Emerging Ecosystem）名列前茅，在全球100個城市中，僅次於丹麥哥本哈根，而在香港之後三位依次是美國底特律、西班牙巴塞隆拿及愛爾蘭都柏林。

局長孫東表示，這肯定了香港的初創生態系統不斷蓬勃發展。他指去年底公布的《香港創新科技發展藍圖》循四大發展方向和八大重點策略，提出一系列重點措施，包括聚焦發展香港具競爭優勢和對香港有策略意義的科技產業，支援本地科技初創的發展，以完善創科產業鏈，政府在財政支援方面，「創科創投基金」以配對方式鼓勵風險投資基金投資於本地創科初創企業。

創新科技及工業局局長孫東表示，該項排名肯定了香港的初創生態系統不斷蓬勃發展。（資料圖片)

科技園公司和數碼港全面支援科技企業

局方表示，科技園公司和數碼港一直透過不同計劃，為科技企業在不同發展階段提供全面支援，包括分別透過「科技企業投資基金」和「數碼港投資創業基金」，以配對方式投資於其園區的初創企業。科技園公司及數碼港亦會透過培育計劃，為科技初創企業提供全面支援，包括研發支持、導師輔導和投資者配對等，協助他們把科研成果推出市場和開拓業務。

今年財政預算案進一步宣布，為數碼港預留2.65億元，以推出一項針對智慧生活初創企業的培育計劃。另一方面，政府會持續透過現有各個平台，積極聯繫政府部門與創科業界，並繼續舉辦創新及科技方案博覽和其他方案配對活動，以鼓勵和協助政府部門引入和應用來自本地初創企業的創新科技產品和方案，實現雙贏。

孫東：香港成為設立和培育初創企業最佳目的地之一

總結6月中旬的德國訪問，孫東出席亞洲柏林峰會開幕禮，透過主題演講向與會者闡述香港政府對完善創科生態系統和促進產業發展的努力，特別是對初創企業的各種支援，令香港成為設立和培育初創企業的最佳目的地之一。他也拜訪了當地的創科企業和科研機構，指出德國在前沿科技的研究和鼓勵初創方面，有值得香港借鏡的地方。

孫東表示，希望藉着每次外訪，主動向海外地區說好香港的創科故事，闡述香港有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，是開拓或擴展業務的理想地方，也得到當地企業的積極回應。