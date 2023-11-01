猴痘｜57歲長期病男子確診　在港曾有高風險接觸　本港共錄52個案

猴痘｜本港再增一宗猴痘確診個案，衞生防護中心今日（1日）指，一名有長期病患的中年男子，周日（10月29日）起發病、出現水疱，求醫後確診，現正在瑪嘉烈醫院留醫，暫時情況穩定，是本港至今錄得的第52宗猴痘確診個案。中心初步調查顯示，病人潛伏期內曾在香港有高風險接觸，但無外遊紀錄，亦無與其他確診者有流行病學關連。



衞生署衞生防護中心10月31日公布，一名有長期病患的30歲男子確診猴痘。（Getty Images）

男病人周日起出水疱

猴痘確診個案涉及一名長期病患的56歲男病人，他周日開始出現水疱，翌日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診，在瑪嘉烈醫院留醫，現時情況穩定。

中心指，初步調查顯示，病人在潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄，但暫未發現他與本港早前錄得的其他猴痘確診個案，有流行病學關連，現正就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

當局籲高風險人士 盡快接種疫苗

當局指，本港至今共錄得52宗猴痘確診個案，呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。