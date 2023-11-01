內地婦麻雀館輸錢　原子筆塗指甲以在麻雀上作標記　認出千判緩刑

持雙程證來港的無業婦疑「賭場失意」輸掉數萬元後，為「收復失地」，到旺角一間麻雀館耍樂，同時，先用原子筆塗自己的手指，再於打麻雀時，把留在手指上的墨水，搽在4隻麻雀上作記認。惟麻雀館的負責人觀看閉路電視時，發現無業婦「出千」，事件報警。她今（1日）在西九龍裁判法院承認1項「在賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法嬴取金錢」罪，被判囚2個月，緩刑3年。



答辯時稱輸了數萬元

女被告賴四香，49歲，報稱無業。她被控於2023年10月29日，在九龍上海街507至509地下及閣樓金恩集團有限公司，在賭博的過程中，以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，即以墨水印在特定的麻將牌上為自己作識別，為自己贏取了麻將賭局上其他人的600元。

被告答辯時稱，因：「輸咗幾萬蚊，所以用咁嘅方法贏番啲錢。」然後才表示認罪。

被告賴四香在西九龍法院認出千，被判入獄2個月但准緩刑3年。(資料圖片)

四處張望被引起麻雀館負責人起疑

案情指，被告於案發日下午1時，到涉案的金濠麻雀娛樂打麻雀。由於她行為鬼鬼祟祟，不時四周張望，麻雀館的負責人起疑，遂觀看閉路電視，發現被告用手指在4隻麻雀上搽上墨水。

負責人隨即不讓被告繼續打麻雀，而她則承認用原子筆塗自己的手指，繼而在麻雀上作記認。此舉有助她辨認麻雀，增加其勝算。

被告警誡稱，早前在竹戰中輸錢，因此「出千」，並因此贏到600元。

案件編號：WKCC4626/2023