麻雀館風波｜為追6000萬債　湖南幫再闖勝和前坐館肥堅麻雀館掃場

旺角花園街一間曾經捲入收數風波的麻雀館，昨早（30日）再遭大批惡煞闖入大肆破壞，反黑組拘捕一名男子，逾10人在逃。從網上片段可見，事發一刻10多名戴鴨舌帽及口罩的男子衝入舖內推枱翻椅，職員爭相走避。惡煞破壞約38秒後離去，臨走前有人更拍照「留證」。



消息指，事件與「湖南幫」及勝和前坐館「肥堅」有關，雙方就一筆6000萬元款項爭執逾月，至今仍未解決。據悉，今年7月湖南幫派人到上址麻雀館向前股東追債6000萬元不果，該館現時的股東肥堅疑曾嘗試與對方和解，並解釋債務與他無關。不過湖南幫不肯罷休，再於9月4日派出逾30人到肥堅位於長沙灣青山道233號的麻雀館收數。肥堅事隔兩日疑派人到對方位於長沙灣青山道383及385號一間雀館「覆桌」。雙方自此沒完沒了，昨日湖南幫疑再派人到肥堅的雀館「收數」，並大肆破壞。



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7月30日：11名湖南漢到旺角麻雀館「收數」 涉非法集結被捕



據悉，事件疑與今年7月尾黑社會收數事件有關。今年7月30日，11名持雙程證湖南漢在旺角花園街102A至102C號聚集，欲到麻雀館「收數」，惟未事成已涉嫌非法集結被捕，其後他們均報稱只是到場「看別人打麻雀」。消息指，他們是為了向麻雀館一名前老闆追討6000萬港元的債務。現時該麻雀館的股東是「上海仔」門生、黑幫「勝和」的前坐館「肥堅」。

9月4日：湖南幫再派30人到長沙灣麻雀館「收數」



其後，懷疑有人不滿當時未能成功追數，並於9月4日再派人到「肥堅」位於長沙灣青山道223號一間麻雀館搗亂。約30名分別穿黑衣及白衣的大漢闖入麻雀館，有人拉跌或掟毀一些麻雀櫈，亦有部分人只是「行行企企」，隨後各人又陸續離開。

9月6日：「肥堅」不滿 派20漢到湖南幫雀館「覆桌」



及後，肥堅因不滿湖南幫欲向前股東「收數」而闖進其麻雀館搗亂，故於兩日後到對方位於長沙灣青山道383及385號一間雀館「覆桌」。約20名黑衣男大搖大擺走到麻雀館門外，其中4名男子闖進館內搗亂，將麻雀枱及貯物櫃推翻，並掟毀麻雀櫈等物品，其餘同黨則站在門外「睇水」。四人搗亂約20秒後離去。

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10月30日：湖南幫再闖肥堅麻雀館掃場



直至昨日早上，旺角花園街102號一間麻雀館遭「踩場」。消息透露，湖南幫因多次未能成功「收數」，故再到肥堅的麻雀館搞事，以迫使其還債6000萬元。

兩條網上片段可見麻雀館內、外情況，事發時麻雀館職員忙於整理電動麻雀枱上的麻雀，突然有10多名戴鴨舌帽、口罩、分別身穿白衫、黑衫及長褲的男子衝入舖內，隨即推枱翻椅，有人「起飛腳」踢倒枱凳，亦有人隨手拾起椅子及門邊雨傘狂掟，瞬間一片凌亂。

多名女職員嚇至花容失色走避，有職員則留在收銀處「避難」，但其中一名男職員走避不及「被困」，只好呆若木雞貼近牆身站着，但中途多次遭橫飛的麻雀等物件擊中。惡煞大肆破壞約38秒後離去，臨走前其中一名男子更拍照「留證」。

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事發於昨早約11時46分，警方表示，事發時接獲上址店舖負責人報案，指約10名男子在內大肆破壞，4張麻雀枱損毀。人員拘捕一名持行銜紙的28歲越南籍男子，他涉嫌「刑事毀壞」，正被扣查；旺角警區反三合會行動組正追緝約10名年約20至40歲的男子歸案。事件中，兩名分別48歲及38歲男女職員手腳受傷，拒絕送院。