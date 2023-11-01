前助教涉非禮女生　被告指事主Z經常撒謊　Z：好多大話都係你教我

中年男助教涉非禮女學生兼教唆她誣告親人案續審，事主Z今（1日）繼續接受沒有律師代表的被告盤問，被告指Z經常撒謊，Z卻反駁指很多大話都是被告教她的，又指當時百分百相信被告，故言聽計從。被告便問：「點解我（當時）教你就聽，依家我教你要講真話你又唔聽？」葉官即說：「你唔好喺我法庭教佢做嘢，好大問題㗎喎。」



被告孟世鴻（45歲），被控3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，以及各1項非法禁錮、串謀施用毒藥和不誠實取用電腦罪。

被告孟世鴻否認非禮、非法禁錮、妨礙司法公正等10罪，案件今在區域法院開審。

Z稱當時被告講甚麼就做甚麼

孟沒有律師代表，今日繼續盤問事主Z。提及誣告繼父非禮一事，Z指她曾向孟表示，繼父在她過馬路時伸手攔住她期間，只是意外碰到她的胸部，但孟堅持要她報警。孟質疑：「我叫你報就報，你唔驚害咗繼父？」Z解釋說：「當時我係完全100%信晒你，你講咩我就做咩。」即使內心並不相信繼父想非禮她，但因孟不斷堅持，她只能妥協。

Z指被告曾要她緊記對繼父的指控

根據庭上證供指，Z亦曾向警方表示繼父自稱與一些販毒、「玩女人」的人工作，她在盤問下說不記得繼父是否真的這樣說過。孟質疑若她不記得，為何又能在報案時如此清晰向警方交代。Z直言：「係呀，因為當時我係背㗎嘛，全部都係按番你叫我記嘅嘢⋯ 同埋你話有啲重點字眼一定要講，唔可以漏，所以我個陣時咪好努力咁記囉。」

孟反指Z帶到隱蔽處

另孟問Z在彩虹邨被他非禮一事，質疑Z當日向他請教數學問題，並主動帶他到案發隱蔽處。Z反駁說，當時孟不斷纏著她，反問孟：「係問完數之後喎，你唔記得喇？」Z憶述當時孟雙手觸碰她的盤骨，再順勢摸其臀部，然後把她拉向其下體，令她接觸到對方陰莖。

Z指孟死纏難打

孟欲追問為何Z會接觸到他的下體，葉官打斷指Z已經回答問題，並質疑若孟的提問有意侮辱或者是想令證人難堪，法庭是不會容許的。Z續指，她因接觸到孟的下體而感不適，於是推開孟並欲離開，但孟一直「死纏難打」不讓她走，她覺得孟「好煩」，所以送他搭巴士。

法官葉佐文提醒被告孟世鴻不要教證人如何作供。(資料圖片)

Z稱被告教她講大話

孟又質疑Z經常撒謊，如曾改學校通告欺騙生父等。Z反駁指：「好多大話都係被告叫我去講㗎喎。」例如她放學後因去了孟的家補習而遲歸家，孟便叫她編造藉口瞞騙父親。孟問：「點解我（當時）教你就聽，而家我教你要講真話你又唔聽？」葉官即說：「你唔好喺我法庭教佢做嘢，好大問題㗎喎。」

孟問Z：你係咪好憎我

孟並問Z：「你而家係咪好憎我？」Z反問孟的提問與案有何關係，孟遂稱：「人係有情感，所有事情都係同情感有牽連。」法官葉佐文向孟確認其提問用意後，幫他修正問題，問Z是否因為憎恨孟所以說了不真實的證供。Z反駁說：「我唔係因為憎佢所以講呢啲說話，因為本身呢啲就係事實⋯我無屈佢喎。」

葉官稱不容許被告拖時間

孟在盤問期間經常停頓思考，需靠葉官提醒才作提問。葉官其後警告稱，法庭不容許孟拖時間，否則會親自幫他提問。孟即稱他準備不及，而且覺得「好攰」，又稱有別於主控官有整個團隊幫忙，他只得一個人。他亦一度表示葉官聽不懂他的說話，葉官遂說：「你唔洗喺個（法庭）錄音度話我聽唔到、我無抄到，呢啲做法好多人都會做，但我唔受呢套。」

此外，孟亦多次在提問時提及疑似Z的暱稱，葉官提醒指Z的身份乃受保護，不能公開。孟稱他不知道，葉官說：「唔止一次⋯你真唔知定假唔知啊？」並著孟以「證人」稱呼Z便可。

案件編號：DCCC877/2022