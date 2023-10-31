前助教涉非禮及教唆女生誣告家人　被告庭上問事主：點解你唔信我

中年男助教涉非禮女學生後，再教唆她誣告親人案續審，女事主Z今 （31日）作供時承認曾向警方撒謊，訛稱繼父非禮她，又指母親想把她送給繼父強姦，並和祖母串通想拐帶她賣淫等。Z續稱她被送到女童院後，警方向她出示有關被告疑曾騷擾其他女生的新聞，她才驚覺被告「無道德」，又指被告因不滿她曾被繼父碰過，故要她代為報仇。沒有律師代表的被告之後向Z作出盤問，他質問Z為何看到報道後對他生氣，又向Z說：「我覺得好傷心，點解你唔信我？」法官葉佐文即打斷被告指，問題與案無關。



被告孟世鴻（45歲），被控3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，以及各1項非法禁錮、串謀施用毒藥和不誠實取用電腦罪。

被告孟世鴻否認非禮、非法禁錮、妨礙司法公正等10罪，案件今在區域法院開審。

Z曾在錄影會面稱遭繼父非禮

控方先在庭上播放事主Z於2022年2月所作的錄影口供，她向警員稱雙親離異後與生父同住，有次到母親家吃飯後，繼父送她搭車，她差點被車撞倒，繼父伸手欄住時其手碰到她的胸部，並把手掃至其腰部，繼父並拖著她走了一段路。她又稱在母親家幫忙盛飯時，繼父接過飯碗時經常碰到她的手指。她又指母親為「留住繼父的心」，打算把她送給繼父強姦，並稱覺得繼父會藉機非禮甚或強姦她。

指母親與祖母串通想拐她賣淫

Z在錄影片段又提到母親和祖母等一行6至7人，於2022年2月某夜曾上門找她，她覺得母親想伺機誘拐走她去賣淫，她便把自己反鎖在廁所內報警。她指祖母曾向她落迷藥，故認為母親與祖母串通一起。其後警員上門處理，卻帶她看醫生。為她錄口供的警員卻叫她只需交代繼父非禮的事，但她繼續講母親和祖母到學校欲「捉走」她的情況。

Z庭上澄清錄影口供並非事實

Z之後在庭上承認，錄影口供所說的並非事實，她從不覺得繼父想強姦她，又指被告孟世鴻堅持要她報警。Z說：「佢（孟）覺得我係屬於佢，佢得知繼父掂過我之後，就叫我幫佢報仇。」

覺孟對其家人指控荒謬但照做

她直言，當時覺得孟對其家人的指控「好荒謬」，但她遭孟長期精神折磨，若她不聽話便會遭孟責罵。孟曾稱他「爛命一條」，可以對她十倍好，也能對她十倍差，揚言：「咩都唔驚，咩都做得出。」Z自言當時受到控制，即使內心萬般不願，仍然依從孟的吩咐，坦言：「違背咗我嘅良心。」

看過新聞報道才驚覺被告無道德

Z續供稱，她其後入住女童院，起初依舊相信孟，直至警方向她出示一則新聞報道，她才得知孟亦有騷擾其他女學生，她才驚覺：「原來我一直相信嘅被告係咁無道德嘅。」她自覺對不起家人，所以選擇說出真相。

孟問Z為何要相信報紙報道

孟沒有律師代表，親自盤問Z時問她：「點解你相信嗰個報紙報道，而家就嬲咗我？……你都未問過我個真相。」Z回答說相信報章內容只是警方調查結果，沒有錯誤。孟又問：「但係好多時報紙都係錯㗎嘛，你點肯定呢？」Z坦言她起初都感震驚，但她相信報章內容屬實。

孟稱無機會向Z解釋

孟在盤問時又向Z說：「我覺得好傷心，點解你唔信我，我到而家都無機會解釋畀你聽。」法官葉佐文即打斷指，孟的問題與審訊無關，要求孟另作提問。孟轉而問Z母親等人曾到學校接她放學一事，Z指當天她打算放學後找孟，但發現母親和舅母在校外等她，便把自己反鎖在廁所內。

Z稱遭洗腦覺會遭母拐帶

被問到為何要反鎖自己，Z說：「當時嘅我係比你洗左腦，覺得媽咪係要拐帶我，咁我聽咗你話啦，入咗洗手間避。」她續指，當時母親擔心Z會「做傻事」，副校長便叫校工開鎖。其後Z與母親拉扯期間跌倒，導致膝蓋擦傷。

案件編號：DCCC877/2022