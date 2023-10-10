鍾南山等七大巨擘領軍　重磅科技論壇落戶大灣區「深港聯動」可期

「第五屆世界科技與發展論壇」將於11月23日至25日在深圳召開，由包含中國工程院院士鍾南山、高文等七位重量級科學家領軍，共同於10月9日向全球發出邀請。這是首度有世界級科技論壇在深圳、在粵港澳大灣區落地，論壇擇地深圳所傳遞的信號，以及深圳與大灣區未來在中國科技發展藍圖中，將扮演何種特殊角色，足以是外界欲進一步探尋「中國方案」的重要線索。



根據《香港01》掌握到的消息，回顧論壇過去四屆歷史，有三屆辦在北京、一屆在成都舉辦，今屆論壇選在深圳召開並非偶然，論壇未來確定落腳在粵港澳大灣區舉行，形成「9+2」格局，來年擇地香港舉辦論壇的機會相當大，可以預見「深港聯動」的特色推廣在未來將更加顯著，也值得期待。

「第五屆世界科技與發展論壇」將於11月23日至25日在深圳召開。（WSTDF）

「世界科技與發展論壇」是由中國科協聯合中國科學院、中國工程院共同主辦。2019年10月16日，首屆論壇在北京召開，國家主席習近平在給首屆論壇的賀信中指出，中國一貫秉持開放合作，希望論壇促進各國科學家、教育家、企業家攜手合作，凝聚共識，交流思想，為推動構建人類命運共同體貢獻智能和力量。「開放．信任．合作」也由此成為論壇的主題。

本屆論壇以「科技賦能發展，共謀灣區未來」作為年度主題，將圍繞科技探尋前沿、科技促進發展、科技應對挑戰、科技有效治理四大主題開展研討。論壇共設1個主論壇和11個平行分論壇，邀請來自20多個國家和地區的約200名世界知名科學家、教育家、經濟學家和企業家、世界重要科技組織負責人等嘉賓出席活動並作報告交流。

在主題之外，論壇地點選擇在有「創新之城」稱號的深圳舉辦，也十分具有指引性——落戶粵港澳大灣區，除了彰顯以國際視野傳遞開放合作的戰略共識、以灣區成果展示戰略區域的世界方案外，也得以對外標明特區擔當、呈現改革開放的角色永不止步。

「第五屆世界科技與發展論壇」將於11月23日至25日在深圳召開，由七位內地重量級科學家擔任推廣人。（WSTDF）

進一步細究今屆論壇人員部份，推廣人聚集了有中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山，中國科學院院士、深圳大學校長毛軍發，中國工程院院士、電動汽車、電力驅動和智能能源學專家陳清泉，澳門大學校長、電氣工程專家、英國皇家工程院院士宋永華，中國工程院院士、鵬城實驗室主任高文，中國工程院院士、香港中文大學（深圳）校長徐揚生，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤等七位重量級科學家，陣容堅強，其研究涵蓋醫學、電腦、量子資訊科學、機器人與智能控制系統、積體電路和微波技術、電動汽車、電氣工程等領域。

其中，推廣人之一的陳清泉，被譽為「亞洲電動汽車之父」，1997年當選為中國工程院院士，為香港首位中國工程院院士。據了解，陳清泉今次為論壇代言，將針對粵港澳大灣區如何共同探索電動車風潮進行主旨發言，期望加速此思潮在深港之間跨步邁進。

河套深港科技創新合作區（資料圖片）

此外，《香港01》循線掌握，本屆論壇中的「青年前沿科技論壇」和「河套深港創新發展論壇」等兩場分論壇已確定移師香港分會場舉辦，前者目標群眾以香港青年為主，探討如何讓科創成果更好落地，以及如何讓香港下一代更好投身國家發展大局；後者則是圍繞在河套，聚焦探索此一地區的創新發展。

總的來說，「第五屆世界科技與發展論壇」今年擇地深圳舉辦，為將來確定落戶大灣區城市群跨出重要的第一步，相當具有標誌性意義，未來論壇能發揮多大且積極的推力，助益並推廣「深港聯動」，令人拭目以待。