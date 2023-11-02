香港童軍總監黎偉生履新　培養國民身份認同　籌備特別事故應變隊

香港童軍總會新任總監黎偉生11月履新，黎偉生今日（2日）會見傳媒時強調，會帶領香港童軍履行誓詞中「對國家盡責任」的精神，亦會培養建立「國民身份認同」。他表示，香港童軍將成立「童軍特別事故應變隊」，在惡劣天氣期間出動，配合保安局的救援行動。應變隊估計最快明年首季可以投入服務。



香港童軍總會總監黎偉生強調，會帶領香港童軍履行誓詞中「對國家盡責任」的精神，亦會培養建立「國民身份認同」。（孔繁栩攝）

香港童軍今日舉行傳媒午宴，黎偉生表示，疫情前香港童軍有超過十萬名成員，但在2022年時錄8萬多成員，他相信隨着疫情緩和，及恢復戶外活動，有信心人數會攀升，而香港童軍會繼續履行誓詞中的「對國家盡責任」的精神外，亦會培養建立「國民身份認同」。

讚揚香港童軍於韓國大露營期間展示獨特性

黎偉生表示，任內有四大發展策略，在「救急扶危」，童軍將成立「童軍特別事故應變隊」，包括急救、陸上及水中搜救、繩索技巧、無人機支援及事故指揮，他指本港過往出現九、十號風球，亦有黑雨，希望可以提升服務質素，成員如具備指揮能力，亦可配合保安局的救援行動。

黎偉生續指，在「青年參與」，童軍會籌辦「青年事務諮議會」，讓年輕人參與，由他們的角度出發「諗下work 唔work」；在「國際連繫內地交流」，黎偉生指，在韓國大露營期間，本港童軍展示到獨特性，應用到日常所學，未來會繼續參與海外交流，內地方面除延續北京及四川交流，亦會安排成員到香港故宮博物館做導賞員；在「多元共融」，已有275人參與共創明「Teen」計劃，第二期都會繼續參與。